Konya’da yüksekten düşerek ağır yaralanmıştı! 152 gün süren yaşam savaşını kaybetti

Alınan bilgilere göre, geçtiğimiz 13 Haziran tarihinde ilçe merkezi, Küçük Sanayi Sitesindeki bir iş yerinde çalıştığı sırada iddiaya göre dengesini kaybederek 2. kattan zemine düşen Hüseyin D. isimli işçi ağır yaralanmıştı.
Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı işçi D. buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilmişti.
'152 gün süren yaşam savaşını kaybetti'
Konya'daki bir hastanede tedavisi devam eden D. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.
D.'nin yarın ilçe merkezi Aile Kabristanlığında defnedileceği öğrenildi.
(Ertan Özkök)
Kaynak: Haber Merkezi