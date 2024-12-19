Konya dahil 54 ilde SİBERAĞ-12 operasyonu! 319 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 54 ilde "Siberağ-12” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.
319 şüpheli yakalandı!
Yerlikaya, 54 ilde "Yasa Dışı Bahis" suçuna yönelik düzenlenen "SİBERAĞ-12" operasyonları hakkında şu bilgileri paylaştı:
54 ilde ‘yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen ‘Siberağ-12' operasyonlarında 319 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sırasında, şüphelilerin yurt dışı merkezli bahis ve sanal kumar altyapısı sağlayan şirketlerle ilişkili olduğu ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla yasa dışı bahis için altyapı hizmeti satın almak amacıyla "kripto varlık transferi" yaptığı tespit edildi.
Bu suçlar nedeniyle Cumhuriyet Savcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.
Operasyonlardan elde edilenler:
5 adet ruhsatsız tabanca
Çok miktarda döviz ve kripto varlık
Çok sayıda dijital materyal
İşişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi