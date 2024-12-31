Konya dahil 57 ilde GÜRZ-34 operasyonu: 536 şüpheli örgüt üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik son 12 gündür devam eden "GÜRZ-34" operasyonlarında 536 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin örgüt içerisinde aktif rol aldığı, finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle bağlantısı olduğu belirlendi.
57 ilde eş zamanlı operasyon!
Türkiye genelinde 57 ilde eş zamanlı olarak başlatılan "GÜRZ-34" operasyonları kapsamında, DEAŞ terör örgütüne yönelik kapsamlı bir mücadele yürütüldü. 12 gün süren operasyonlarda, örgütün Türkiye'deki yapılanmasına büyük darbe vuruldu.
Şüphelilerin rolleri netleşti
Gözaltına alınan 536 şüphelinin, örgüt içerisinde çeşitli görevler üstlendiği, örgütün finansal yapısına katkı sağladığı ve çatışma bölgelerindeki unsurlarla irtibatlı olduğu tespit edildi.
Ali Yerlikaya "Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekün bir mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, MİT Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum.'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi