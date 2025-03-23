GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya dahil 7 ilde “Büyüyle Şifa’’ vaadiyle 300 milyon liralık vurgun!

Konya dahil 7 ilde “Büyüyle Şifa’’ vaadiyle 300 milyon liralık vurgun!
Batman merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, büyücülük bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheliden 15’i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, "yaptıkları büyüyle ruhsal bunalımda olan ve sağlık sorunu bulunanlara şifa dağıttığını, özel hayatlarındaki sorunları çözdüğünü, her şeyi bildiğini, gelecekteki yaşamları ile ilgili bilgiler verdiğini" iddia eden anne ve kız tespit edildi.
Şüphelilerin, büyü yapmak için gerekli masraflar adı altında müştekilerden para talep ettikleri ve aracılık yapan şüphelilerle birlikte hareket ettikleri, beyanlar ve MASAK raporları doğrultusunda yaklaşık 300 milyon lira kazanç sağladıkları belirlenen çalışmada, şüphelilerin aracılar vasıtasıyla çevreden edindikleri bilgileri güven kazanmak amacıyla müştekilere karşı kullandıkları, ayrıca birinin Almanya'dan Batman'a çağırarak evlerinde misafir ettikleri, "üzeri el yazısıyla yazılmış bir tişörtü dört gün boyunca giymesini sağlayarak kötülüklerden kurtulacağı" vaadinde bulundukları da saptandı.

"Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçu kapsamında 18 Mart'ta Batman merkezli, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Mardin ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 29 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, büyü yapmakta kullanıldığı değerlendirilen not kağıtları, defter ve kitaplar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 29 şüpheliden 11'i savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

Mahkemeye çıkarılan 18 şüpheliden 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Reklam

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER