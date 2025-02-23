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Konya’daki belediye hediye dağıtıyor! Satranç, oyuncak araba, çaydanlık, blender seti, bluetooth kulaklık, Konyaspor forması..

Konya’daki belediye hediye dağıtıyor! Satranç, oyuncak araba, çaydanlık, blender seti, bluetooth kulaklık, Konyaspor forması..

Konya'da geri dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlar, topladıkları atıkları teslim ederek puan kazanıyor ve çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor.

Karatay Belediyesi'nin yürüttüğü çevre dostu proje ile cam, kağıt, plastik, metal, elektronik atık ve bitkisel atık yağlar puan karşılığında toplanıyor.

Konya'da Atıklar Geri Dönüşüyor Vatandaşlar Hediye Kazanıyor

Atıklarını getiren vatandaşlar, topladıkları puanlara göre mangala, satranç, oyuncak araba, çaydanlık, blender seti, bluetooth kulaklık, Konyaspor forması ve hatta bisiklet gibi çeşitli hediyeler kazanabiliyor.

Atık Puanlaması:

Cam: 10 puan

Kağıt-Karton: 25 puan

Atık Pil: 30 puan

Elektronik Atık: 35 puan

Plastik: 40 puan

Metal: 50 puan

Bitkisel Atık Yağ: 60 puan

Geri dönüşüme katkı sağlamak ve doğayı korumak isteyen vatandaşlar, belirlenen noktalara atıklarını teslim ederek hem çevreyi koruyor hem de birbirinden değerli hediyeler kazanma fırsatı yakalıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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