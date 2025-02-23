Konya’daki belediye hediye dağıtıyor! Satranç, oyuncak araba, çaydanlık, blender seti, bluetooth kulaklık, Konyaspor forması..
Konya'da geri dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlar, topladıkları atıkları teslim ederek puan kazanıyor ve çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor.
Karatay Belediyesi'nin yürüttüğü çevre dostu proje ile cam, kağıt, plastik, metal, elektronik atık ve bitkisel atık yağlar puan karşılığında toplanıyor.
Konya'da Atıklar Geri Dönüşüyor Vatandaşlar Hediye Kazanıyor
Atıklarını getiren vatandaşlar, topladıkları puanlara göre mangala, satranç, oyuncak araba, çaydanlık, blender seti, bluetooth kulaklık, Konyaspor forması ve hatta bisiklet gibi çeşitli hediyeler kazanabiliyor.
Atık Puanlaması:
Cam: 10 puan
Kağıt-Karton: 25 puan
Atık Pil: 30 puan
Elektronik Atık: 35 puan
Plastik: 40 puan
Metal: 50 puan
Bitkisel Atık Yağ: 60 puan
Geri dönüşüme katkı sağlamak ve doğayı korumak isteyen vatandaşlar, belirlenen noktalara atıklarını teslim ederek hem çevreyi koruyor hem de birbirinden değerli hediyeler kazanma fırsatı yakalıyor.
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