Konya’daki bu bölgede 19 santimetre kar var! Merkeze sadece 1 saat uzaklıkta

Bu hafta Konya'da kendini gösteren kar yağışı, özellikle yüksek bölgelerde etkisini göstermeye devam ediyor.

19 SANTİMETRE KAR!

Uzun süredir beklenen kar yağışı nihayet etkisini gösterdi. Merkez dahil birçok ilçe beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde kar yağışı devam ediyor. Konya'da kış turizmi denilince akla ilk gelen yerlerden biri olan Derbent ilçesindeki Aladağ'da kar kalınlığı 19 santimetreye ulaştı.

ALADAĞ, KONYA MERKEZE 61 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Konya merkeze 61 kilometre mesafede bulunan Aladağ, Derbent ilçe sınırları içinde yer alıyor. Özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde, Konya'da kış sporları yapmak isteyenler için oldukça elverişli bir bölge olan Aladağ, Derbent Kayak Merkezi'ne de ev sahipliği yapıyor. Bu kayak merkezi, ilçe merkezine yalnızca 5 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

KAYAĞIN YANI SIRA DOĞA SPORLARI İÇİN DE ELVERİŞLİ

Derbent Aladağ Kayak Merkezi, doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Çam ormanları, karla kaplı dağları ve temiz havasıyla doğaseverler için ideal bir rota sunan Aladağ, yaz aylarında da dağ yürüyüşleri ve tırmanış rotaları ile doğa sporları yapmak isteyenlere farklı aktiviteler sunuyor.

KONYA'NIN 4 BÖLGESİNDE DAHA KAR YAĞIŞI GÖRÜLDÜ

Aladağ'ın yanı sıra Konya'nın farklı noktalarında da kar yağışı etkili oldu. Meteorolojik verilere göre:

Bozkır/Sorkun Yaylası: 12 santimetre

Akşehir: 4 santimetre

Meram/Konya Kent Ormanı: 3 santimetre

Beyşehir: 1 santimetre kar kalınlığına ulaştı.

(Mustafa İlker Şen)