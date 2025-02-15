Konya’daki bu göl hem plaj keyfi hem de şifa sunuyor!

Konya’daki bu gölün suyunun cilde olan faydaları saymakla bitmiyor. Cilt problemleri, cilt yenileme ve sağlık açısından önemli faydalar sağlayan bu gölde, ziyaretçiler hem dinlenip rahatlayabiliyor hem de şifa buluyor. Peki, bu şifa kaynağı göl nerede bulunuyor? İşte göl hakkında tüm merak edilen detaylar…

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl, bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Karapınar'da vatandaşlar kendilerini Acıgöl'ün serin ve mas mavi sularında serinliyor.

Bol miktarda sülfatlı tuz içeren ve "Acı Göl" olarak bilinen Karapınar'daki gölün suyunun, sivilce, mantar ve yara gibi cilt hastalıklarına karşı faydalı olduğu bilinmektedir.

Sivilce ve yaralara birebir!

Karapınar'a 118 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 1 kilometrekare çapa sahip, daire şeklindeki Acı Göl, 300 metreye kadar ulaşan derinliği ile dünyanın en derin göllerinden sayılıyor.

Sığ yerlere de sahip bir krater gölü olan Acı Göl, bölgede son yıllarda cilt hastalıklarına iyi geldiği söylentisinin yayılmasıyla ilgi odağı haline geldi. Acı bir tada sahip olan göl suyu, sivilce, mantar ve vücudun farklı bölgelerindeki yaraların tedavisine yardımcı olduğuna inanan birçok kişi, şifalı sularına girmek için Acı Göl'e yöneliyor.

Karapınar Sağlık Grup Başkanı Dr. Ahmet Taşdemir, bazı mikropları öldürücü özelliği bulunan Acı Göl'ün suyundaki madenlerin sivilce, mantar ve yaralara karşı etkili olduğunu gözlemlediklerini söyledi. Gölün, bol miktarda sülfatlı tuz içeren suyun tadının son derece acı olmasından dolayı Acı Göl ismini aldığını anlatan Taşdemir, "Magnezyum ve soda içeren suyun bazı cilt hastalıklarına iyi geldiği anlaşılıyor. Ancak, buranın verimli kullanılabilmesi için mutlaka geniş kapsamlı bir araştırma yapılması gerekiyor” dedi.

Bu göl plajıylada ünlü!

Konya merkezine yaklaşık 118 kilometre mesafede bulunan göle, çevre il ve ilçelerden birçok vatandaş akın ediyor.

Özellikle hafta sonları ziyaretçi sayısında belirgin bir artış görülüyor. Gölde her yaş grubundan insan, hem serinlemek hem de yüzerken sıcakların etkisini bir nebze olsun hafifletmek için göl sularına giriyor.

Su motoru ile göl içerisinde gezenler ise gölün tadını çıkartıyor. İlçe dışından gelen yerli ve yabancı turistler, göl kenarında çadır kurarak gölde birkaç gün kalıp, güneşin doğuşunu ve batışını izliyor. Suyun sivilce, mantar ve yaralara karşı etkili olması nedeniyle göle gelen bazı ziyaretçilerde su bidonları ile evlerine su götürüyor.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi