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Konya’daki bu ilçede kadın nüfusu erkekleri geçiyor! Toplam 55 mahallenin 39’unda kadınlar önde

Mustafa İlker Şen
Muhabir

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Konya’daki bu ilçede kadın nüfusu erkekleri geçiyor! Toplam 55 mahallenin 39’unda kadınlar önde
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Konya’nın bir ilçesinde kadın nüfusu erkek nüfusundan fazla. İşte detaylar...

Konya, Türkiye'nin 2024 yılı verilerine göre en kalabalık 6. şehri oldu.

31 ilçesi bulunan Konya'nın toplam nüfusu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2 milyon 320 bin 241 olarak ölçüldü. Konya'nın nüfusu, bir önceki yıla göre 23 bin 894 arttı. Bu nüfusun 1 milyon 152 bin 384'ünü erkekler, 1 milyon 167 bin 857'sini ise kadınlar oluşturuyor.

AKŞEHİR NÜFUSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Konya'nın en az nüfusa sahip ilçesi, bin 854 kişilik nüfusuyla Yalıhüyük olurken, en çok nüfusa sahip ilçesi ise 695 bin 771 kişilik nüfusuyla Selçuklu oldu. Bunun yanı sıra, 92 bin 946 nüfusa sahip Akşehir ilçesi de farklı bir istatistiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

İLÇEDE KADIN NÜFUSU ERKEKLERİ GEÇİYOR

Nüfus bakımından Konya'nın en kalabalık 4. ilçesi olan Akşehir'de kadın nüfusu erkek nüfusunu geride bıraktı. Akşehir'deki toplam nüfusun 45 bin 420'sini erkekler, 47 bin 526'sını ise kadınlar oluşturuyor.

39 MAHALLESİNDE KADIN NÜFUSU DAHA FAZLA!

Toplam 55 mahallesi bulunan Akşehir'de, Çimendere Mahallesi, Tekkeköy Mahallesi, Ulupınar Mahallesi, Söğütlü Mahallesi, Tipiköy Mahallesi, Alanyurt Mahallesi, Kuşçu Mahallesi, Çimenli Mahallesi, Yeniköy Mahallesi, Saray Mahallesi, Sorkun Mahallesi, Tipi Mahallesi, Ilıcak Mahallesi, Kozağaç Mahallesi, Çakıllar Mahallesi ve Karahüyük Mahallesi hariç, kadın nüfusu geri kalan 39 mahallede erkek nüfusunu geçiyor.

(Mustafa İlker Şen)

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