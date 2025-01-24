Konya’daki bu yol 60 yıldır yapılıyor!

Konya'da 1960'lı yıllarda başlanan ancak çeşitli sebeplerle yapımı hâlâ devam eden önemli kara yollarının 2028 yılında tamamlanması hedefleniyor.
2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 543 proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait 3 proje ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 6 proje olmak üzere toplamda 552 kara yolu projesine 157 milyar 583 milyon lira bütçe ayrıldığı açıklandı.
Konya'daki en eski projelerden biri olan Konya-Karaman Bozkır-Hadim-Adiller Yolu 1965 yılından beri yapım aşamasında. Ayrıca, Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla Ayrımı yolu, yapımına 2000'li yıllarda başlanan projelerden biri olarak 2028'de tamamlanması planlanıyor.
2028 yılına kadar tamamlanacak olan bu projeler, Konya'nın ulaşım altyapısının güçlenmesini sağlayarak, bölgedeki trafik güvenliğini artırmayı ve ekonomik kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor.
Kaynak: AA
#2025 yılı yatırım programı#kara yolu ulaşımı#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu#yılları eskiten yollar
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