GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’daki cinayetin perde arkası ortaya çıktı! 17 Yıllık evlilik kanlı bitti!

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki cinayetin perde arkası ortaya çıktı! 17 Yıllık evlilik kanlı bitti!
Konya’da kadının kocasını bıçaklayarak öldürdüğü olayın, eşinin alkol alması nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında yaşandığı öğrenildi.

Olay, dün gece 01.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şerife Ç. (35), 10 gün önce cezaevinden çıkan eşi Ömer Ç. (36) ile alkol aldığı gerekçesiyle kavga etti. Kavga sonrasında Şerife Ç., alkolün de etkisiyle uykuya dalan Ömer Çeliktaş'ın ellerini iple bağladıktan sonra mutfaktan aldığı bıçakla göğsünden bıçakladı.

Olayın ardından Şerife Ç., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ömer Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Şerife Ç.'yi gözaltına aldı.

Zanlı Şerife Ç. dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şerife Ç.'nin ifadesinde,

"17 yıldır evliyiz. Eşim 10 gün önce cezaevinden çıktı. Sürekli alkol alıyordu. Bu nedenle sürekli tartışma yaşıyorduk. O gün tekrar alkol alıp eve geldiğinde bu nedenle yine tartışıp kavga ettik. 13 yaşındaki kızım da diğer odaydı ve olanları duydu. Ömer bir süre sonra alkolün de etkisiyle uyuya kaldı. Ben de mutfaktan aldığım bıçakla göğsünden bıçakladım, olay bu şekilde gelişti" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir