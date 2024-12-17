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Konya’daki taksici cinayetindeki şüpheliler tutuklandı!

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Konya’daki taksici cinayetindeki şüpheliler tutuklandı!
Konya’da hafta sonları harçlığını çıkarmak için taksi şoförlüğü yapan üniversite öğrencisi Eren Peker’i (20), trafikteki ’yol verme’ tartışmasında bıçaklayarak öldüren 4 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Eren Peker, dün yönetimindeki 42 TT 898 plakalı taksiyle müşterisini gideceği yere götürmek için yola çıktı. Alaaddin Bulvarı'na geldiğinde Peker ile 06 PPY 88 plakalı aracın sürücüsü Muammer B. arasında 'yol verme' tartışması yaşandı. Yoluna devam eden Peker, müşterisini bırakıp saat 01.30 sıralarında Topraklık Caddesi'ndeki trafik ışıklarına geldiğinde diğer sürücü aracıyla önünü kesti.

Araçtan inen Muammer B. ve yanındaki Muzaffer T., Eren'e saldırdı. Muzaffer T., Eren'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Muammer B. ve Muzaffer T. ile olay sırasında yanlarında olan başka aracı kullanan arkadaşları Dilek K., araçlarına binip kaçtı. Kanlar içinde kalan Eren Peker, aracından inip çevreden yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Peker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

HARÇLIĞINI ÇIKARTMAK İÇİN TAKSİ ŞOFÖRLÜĞÜ YAPIYORMUŞ

Yurtta kalan ve hafta sonları harçlığını çıkartmak için eğitim gördüğü okulunun yakınında bulunan bir otelin önündeki taksi durağında şoförlük yapan Eren Peker'in cenazesi dün yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Karaman'a götürüldü. Çocuk yaşlarda babasını kaybettiği bildirilen Peker, Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

TERK ETTİKLERİ ARAÇLARI, YENİDEN GELİP ALDILAR

Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği ekipleri, iki saldırganın, kaçtıkları aracı Konya- Karaman yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonuna terk edip peşlerinden gelen arkadaşları Dilek K.'nin aracına binerek bölgeden uzaklaştığını belirledi. Ekipler, şüphelilerin gün içinde gelip aracı aldıklarını tespit etti. 2 şüphelinin içinde bulunduğu araç, akşam saatlerinde Karatay ilçesinde seyir halindeyken fark edildi. Polisin dur ihtarına uymadığı Muammer B. yoluna devam etti. Bir süre sonra Muammer B. yolda Muzaffer T.'yi indirdi. Muammer B., Başak Caddesi'nde geldiğinde polis ekipleri tarafından durdurulup gözaltına alındı.

BIÇAĞI ÇÖP KONTEYNERE ATMIŞ

Diğer şüpheli Muzaffer T. de kısa sürede yakalandı. Suçunu itiraf eden Muzaffer T., bıçağı ise Karaaslan Mahallesi İğnel Dede Sokak'taki çöp konteynerine attığını söyledi. Polis, bıçağı konteynerde buldu. Saldırganların kaçmasına yardım eden Dilek K. de polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANDI

Şüphelilerden bıçaklayarak öldüren Muzaffer T. ile sürücüsü Muammer B. ve kaçmalarına yardımcı olan Dilek K. ve Mikail K. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmişti. 4 şüphelide tutuklandı. 

 

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Şüphelilerden Muzaffer T.'nin yurt dışına kaçmak isterken yakalandığı öğrenildi. 

(Selman Kaya)

Kaynak: Haber Merkezi

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