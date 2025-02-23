Konya Doğanhisar’da Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Konya’nın batısında, dağlık bir bölgede bulunan Doğanhisar ilçesinde kar yağışı ve dondurucu soğuk etkisini artırıyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor.
Doğanhisar'da Kar Yağışı Başladı, Konya'da 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi?
Rakımı yüksek olan Doğanhisar ilçesinde kar yağışı ile birlikte yollarda buzlanma riski artıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek zorluklar nedeniyle yetkililerden gelecek açıklamalar büyük önem taşıyor.
Doğanhisar'da Yarın Okullar Tatil Mi?
Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede okulların tatil edilmesi ihtimali gündemde. Öğrenciler ve veliler, Konya Valiliği ve Doğanhisar Kaymakamlığı'ndan yapılacak açıklamaları bekliyor.
24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Doğanhisar'da Kar Tatili Var Mı?
İlçede kar yağışı etkisini sürdürüyor. Ancak şu an için Doğanhisar Kaymakamlığı veya Konya Valiliği tarafından resmi bir duyuru yapılmış değil. Yetkililerin açıklamaları yakından takip ediliyor.
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