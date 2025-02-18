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Konya İçin Kar Uyarısı Geldi! 2025 Konya’ya Kar Yağacak mı, Ne Zaman Yağacak? İşte 18-22 Şubat Arası Konya, Selçuklu, Meram, Karatay ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Konya İçin Kar Uyarısı Geldi! 2025 Konya’ya Kar Yağacak mı, Ne Zaman Yağacak? İşte 18-22 Şubat Arası Konya, Selçuklu, Meram, Karatay ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…
Meteoroloji’den Konya için kar yağışı uyarısı geldi. Konyalılar hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Konya’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 18-22 Şubat arası Konya, Selçuklu, Meram, Karatay ve diğer ilçelerin hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya için yeni hava tahminlerini paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Konya'da kar yağışı ve yağmurlu hava etkili olacak. İlçe ilçe hava durumu detayları açıklandı.

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Konya Hava Durumu | Yağışlı Günler Başlıyor

Yeni haftayla birlikte Konya yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. 18-22 Şubat haftasında Konya ve ilçelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. 18 Şubat Salı günü şehir merkezinde karla karışık yağış görülmesi beklenirken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artıracak.

18 Şubat Salı

18 Şubat Salı günü başlayan kar yağışı Konya son dakika hava durumu verilerine göre 20 Şubat Perşembe gününe kadar etkili olacak.

19 Şubat Çarşamba

Konya'da Kar Yağışı Olan Yerler Neresi?

Konya'da 20 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. Hafta içi etkili olan kar yağışı ve hafta sonu beklenen sisli havayla birlikte 22 Şubat Cumartesi günü Konya'da gece hava sıcaklığının -15°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

20 Şubat Perşembe

Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Vatandaşların da soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

KONYA -8 DERECEYİ GÖRECEK

Çarşamba gününden itibaren bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara -8, İstanbul -1, İzmir 1, Konya -8, Antalya 3, Bolu -10, Samsun -3, Trabzon -2, Erzurum -20, Diyarbakır -5.

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Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 10°

Yarın için Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 5°

20 Şubat 2025 Perşembe Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°

21 Şubat 2025 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 0°

22 Şubat 2025 Cumartesi Konya hava durumu Sisli, sıcaklık -1°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

 

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