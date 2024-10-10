Konya İl Jandarma Komutanlığı’ndan 4 ilçeye uyuşturucu operasyonu: 77 kök kenevir ve 1235 Gram esrar ele geçirildi

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanhisar, Selçuklu, Karapınar ve Halkapınar ilçelerinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında, geniş çaplı uyuşturucu operasyonları düzenledi.

Bu operasyonlar neticesinde çok sayıda kenevir bitkisi ve esrar maddesi ele geçirilirken, bazı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğanhisar Operasyonu

Konya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Doğanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Y. isimli şahsın ev ve bahçesinde yaptıkları arama sonucunda 4 kök kenevir bitkisi ve 200 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat kapsamında E.Y. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Selçuklu Operasyonu

Selçuklu ilçesinde, M.A.O. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, çatı katında sera ortamı oluşturularak kenevir bitkisi yetiştirildiği tespit edildi. Bu operasyonda 1030 gram kubar esrar ve 55 kök kenevir ele geçirildi. M.A.O., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Karapınar Operasyonu

Adana-Konya karayolu üzerinde yapılan yol kontrolü sırasında, M.A., M.S.A. ve E.D. isimli şahısların şüpheli davranışları üzerine araçlarında yapılan aramada 5 gram kubar esrar bulundu. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Halkapınar Operasyonu

Halkapınar ilçesinde, O.K. isimli şahsın bahçesinde yapılan aramada 18 kök kenevir bitkisi, bir adet tabanca ve 41 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak O.K. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Operasyonlar neticesinde toplamda 1235 gram kubar esrar, 77 kök kenevir bitkisi, bir adet tabanca ve 41 adet tabanca fişeği ele geçirildi.