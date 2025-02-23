Konya Karapınar’da Yarın Okullar Tatil Mi? 24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Kar Tatili Var Mı, Yok Mu? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Konya’nın doğusunda yer alan Karapınar ilçesinde kar yağışı ve sert rüzgar etkili oluyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.
Karapınar'da Kar Yağışı Başladı, Konya'da 24 Şubat Pazartesi Okullar Tatil Edilecek Mi?
Konya'nın kurak iklimiyle bilinen ilçelerinden biri olan Karapınar'da, bu yıl beklenenden daha fazla kar yağışı gözlemleniyor. Özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşen sıcaklıklar, buzlanma riskini artırıyor. İlçede ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda yetkililerden açıklama bekleniyor.
Karapınar'da Yarın Okullar Tatil Mi?
Hava şartlarının kötüleşmesiyle birlikte, Karapınar'daki öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. Şiddetli rüzgar ve kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yetkililerden gelecek açıklamalar büyük önem taşıyor.
24 Şubat 2025 Pazartesi Günü Karapınar'da Kar Tatili Var Mı?
Karapınar'da devam eden soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle öğrenciler, okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ancak, şu ana kadar Karapınar Kaymakamlığı veya Konya Valiliği'nden resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin duyuruları yakından takip ediliyor.
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