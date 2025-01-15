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Konya’nın 2 ilçesinde binlerce kişi burada! Başkan Altay DUYURDU: Listede 4 ilçe daha var!

Selman Kaya
Muhabir
Konya’nın 2 ilçesinde binlerce kişi burada! Başkan Altay DUYURDU: Listede 4 ilçe daha var!
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında yüzme eğitimi alan 3. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Konya merkez ile Karapınar ve Ereğli’de bu dönem 8 bin 500 öğrenciye yüzme öğretmeye devam ettiklerini belirten Başkan Altay, “Bizim için en büyük mutluluk çocukların heyecanı, mutluluğu. Konya’da 3. sınıfı bitiren tüm çocuklara yüzme öğretmeyi başarmak Büyükşehir Belediyemizin önemli hedeflerinden birisi. İnşallah adım adım bunu gerçekleştirmek için yeni tesisler inşa ediyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüğü "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi” kapsamında Konya merkez ile Karapınar ve Ereğli'deki 8.500 ilkokul 3. sınıf öğrencisi yüzme eğitimi alıyor.

Yüzme dersinde öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların hizmet öncelikleri arasında olduğunu ifade ederek, "Konya, denizi olmayan bir şehir olarak, 3. sınıf öğrencilerine yüzme öğreten bir şehir. Belki hemşehrilerimiz bunu duymuyor ama Konya merkezde, Karapınar ve Ereğli'de 3. sınıf öğrencilerimizden talep edenlerin tamamı servislerle okullarından alınarak yüksek standarttaki yüzme havuzlarımıza getiriliyor ve bir dönemde çocuklarımıza yüzmeyi öğretmiş oluyoruz. Şu anda 8 bin 500 öğrencimiz eğitim alıyor” diye konuştu.

PROJE; KULU, ÇUMRA, BEYŞEHİR VE AKŞEHİR'DE DE HAYATA GEÇECEK

Gelecek dönemde Kulu, Çumra, Beyşehir ve Akşehir'de de projeyi hayata geçireceklerini duyuran Başkan Altay, "Proje kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğümüzle on binlerce çocuğumuza yüzme öğretmiş olacağız. Avrupa standartlarındaki tesislerde her yaştan insanımızın spor yapmasını sağlıyoruz. Bizim için en büyük mutluluk da şu anda arkamızda gördüğünüz çocukların heyecanı, mutluluğu. Belki hayatlarında ilk kez yüzme havuzuna geliyorlar. Konya'da 3. sınıfı bitiren tüm çocuklara yüzme öğretmeyi başarmak Büyükşehir Belediyemizin önemli hedeflerinden birisi. İnşallah adım adım bunu gerçekleştirmek için yeni tesisler inşa ediyoruz. Ayrıca çocuklarını bize emanet eden, bize güvenen tüm velilere de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

(Selman Kaya)

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