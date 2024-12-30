Konya’nın 6 ilçesinde kar yağışı etkili oldu! Başkan Altay’dan ekiplere teşekkür geldi

Konya'nın Ilgın, Doğanhisar, Altınekin, Akşehir, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle gece saatlerinde ulaşımda aksaklık yaşanmaması için ekipler seferber oldu.

BAŞKAN ALTAY'DAN EKİPLERE TEŞEKKÜR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karla mücadelede özveriyle çalışan ekiplere teşekkür etti. Başkan Altay paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kar yağışının etkili olduğu Ilgın, Doğanhisar, Altınekin, Akşehir, Seydişehir ve Taşkent ilçelerimizde ve civarlarında gece boyunca yolları açık tutmak için çabalayan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimize olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmalarını ve gelişmeleri @KonyaAkom üzerinden takip etmelerini öneriyorum."

Konya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının devam ettiği bölgelerde vatandaşların olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını ve araçlarında kış şartlarına uygun ekipman bulundurmalarını tavsiye etti. Ayrıca, belediye ekiplerinin çalışmalarıyla yolların açık tutulması için çabaların sürdüğü ifade edildi.

(Sibel Elmas)