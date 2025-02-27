Konya’nın 7 ilçesinde aramalar başlıyor! SON 10 GÜN
Konya’nın 7 ilçesinde çalışmalar başlıyor. Bu tarihten itibaren Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek. 9 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası için ihaleye çıkılacak. İşte detaylar..
Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, 9 jeotermal kaynak arama ruhsat sahasını ihaleye çıkarıyor. Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İhaleler 10 Mart'ta Yapılacak
Karapınar, Tuzlukçu, Cihanbeyli, Çumra, Karatay, Seydişehir ve Ereğli ilçelerinde yer alan toplam 9 alan, 3 yıllık jeotermal kaynak arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulüyle ihale edilecek.
Tahmini bedelleri 387 bin 754 lira ile 1 milyon 167 bin 491 lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 10 Mart Pazartesi günü 09.30-11.45 saatleri arasında Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ihale salonunda gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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