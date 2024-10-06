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Konya’nın bir ilçesinde Halk Ekmek Fabrikası açılıyor! Çalışmalar tam gaz ilerliyor

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Konya’nın bir ilçesinde Halk Ekmek Fabrikası açılıyor! Çalışmalar tam gaz ilerliyor
Konya’nın Beyşehir ilçesinde Halk Ekmek Fabrikası açılıyor. Çalışmalar tam gaz ilerliyor. Belediye başkanı çalışmalara ilişkin paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Beyşehir'de yapımı süren halk ekmek fabrikasında altyapı çalışmalarının tamamlandığı ve çevre düzenleme çalışmalarına başlandığı bildirildi. Beyşehir Belediyesi tarafından yürütülen projede, fabrikanın kısa sürede faaliyete geçmesi planlanıyor.

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Hedef: Uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek üretimi

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, halk ekmek fabrikasının ilçe halkının uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

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Bayındır, "Halk ekmek fabrikamızın altyapı çalışmaları tamamlandı ve çevre düzenleme çalışmalarına başlandı. Proje tamamlandığında halkımıza kendi fabrikamızda ürettiğimiz uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek sunacağız. Ayrıca fabrikanın faaliyete geçmesiyle ilçemize ekonomik ve istihdam açısından katkı sağlanacak" dedi.

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Modern teknolojiyle donatılacak olan fabrika, üretim kapasitesiyle Beyşehir'e önemli katkılar sağlayacak. Çalışmaların hızla sürdüğü projede, fabrikanın en kısa sürede hizmete açılması hedefleniyor.

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(Meltem Gürbüz)

  • #beyşehir #konya #halk ekmek fabrikası

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