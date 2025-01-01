Konya’nın bir ilçesinde yılbaşının bedeli ağır oldu! Tam 244 bin lira trafik cezası kesildi
- Güncelleme Tarihi:
Konya’nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarda iş yerleri denetlendi, trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 244 bin 282 lira trafik idari para cezası yazıldı.
Yapılan uygulamada 18 iş yeri denetlenirken, 521 şahsın GBT sorgulaması yapıldı.
Denetimlerde 3 iş yeri ve 33 şahıs hakkında kimlik bildiriminde bulunmamaktan, 1 iş yerine izinsiz canlı müzik yapmaktan, 1 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesinden, 4 şahsa kapalı alanda sigara içmekten işlem yapıldı, 1 bakaya şahsa gerekli tebligat yapıldı.
Trafik ekiplerince yapılan kontrollerde ise 78 araç denetlendi, 10 alkollü sürücünün sürücü belgesine el konuldu.
Kusurlu olan araç ve sürücülere toplam 244 bin 282 lira trafik idari para cezası yazıldı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”