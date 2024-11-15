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Konya’nın Bozkır ilçesine hayvan pazarı açıldı!

Selman Kaya
Muhabir
Konya’nın Bozkır ilçesine hayvan pazarı açıldı!
Konya’nın Bozkır ilçesinde hayvan yetiştiricilerine modern, hijyenik ve kullanışlı bir pazar alanı sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Bozkır Belediyesi’nin işbirliğinde yapımı tamamlanan “Bozkır Canlı Hayvan Pazar Yeri” açıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Bozkır Belediyesi'nin işbirliğinde yapımı tamamlanan "Bozkır Canlı Hayvan Pazar Yeri” düzenlenen törenle açıldı.

619 bin 421 dolara mal oldu!

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında hayata geçirilen Bozkır Canlı Hayvan Pazar Yeri, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine önemli katkılar sunacak.

619 bin 421 dolara mâl olan pazar yeri, bin 250 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 3 bin 500 metrekare alana sahip.

Bozkır Canlı Hayvan Pazar Yeri, 81 büyükbaş ve 500 küçükbaş kapasitesi ile bölgedeki hayvancılık sektörüne önemli katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılından bu yana Bozkır'da tarım ve hayvancılığı artıracak ve geliştirecek toplamda 61 milyon TL proje hayata geçirildi.

Bozkır'da tarım ve hayvancılık gelişiyor

2018 yılından bu yana kadar Bozkır'a tarım ve hayvancılığı artıracak ve geliştirecek toplamda 61 milyon TL proje hayata geçirildiğini belirten Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, "bu projeler kapsamında hayvancılık ile uğraşan üreticilerimize 17 kapalı çadır ağıl, 39 çoban karavanı, 100 sıvat kazandırılmıştır. Ayrıca proje maliyeti 619 bin 421 dolar olan, bin 250 metrekare kapalı alan ve 3 bin 500 metrekare toplam alana sahip Bozkır Hayvan Pazarı 81 büyükbaş ve 498 küçükbaş kapasitesi ile bölgemiz üreticilerine büyük bir destek sağlayacaktır'' dedi..

İlk büyükbaş hayvan satıldı

Açılış konuşmalarının ardından canlı hayvan pazarının bakanlıktan belediyeye devir teslimi yapıldı.

Daha sonra hayvan yetiştiricilerine modern, hijyenik ve kullanışlı bir pazar alanı sağlayacak olan canlı hayvan pazar yerinin açılışı dualar eşliğinde gerçekleşti.

Hayvan Pazarında ilk büyükbaş hayvanların satışı da yapıldı.  Alıcı ve satıcı fiyatta anlaşamayınca devreye Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut girdi.

(Selman Kaya)

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