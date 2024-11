Konya’nın bu ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor

Beyşehir merkez ve dış mahallelerde yürütülen asfaltlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sonbaharın sıcak günlerini en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefleyen Beyşehir Belediyesi ekipleri, yol yapım çalışmalarını hızlandırdı.

Hamidiye Mahallesi Yeşilyurt bölgesinde sıcak asfalt çalışmasına başlandı.

"Beyşehir'imizin kaybedecek tek bir dakikası bile yok''

Toplam 1500 metre uzunluğundaki yollarda yapılan çalışma ile ilgili konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır; "Her günümüzü en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Beyşehir'imizin kaybedecek tek bir dakikası bile yok. Bizim bu hedeflerimiz doğrultusunda ekiplerimizde sahada gayretli bir çalışma yürütüyor. Her zaman söylüyorum, yine de tekrarlamakta fayda var. Bu şehrin hangi sokağında, hangi hizmet gerekli biliyoruz. Allah izin verirse biz bu hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturacağız. Biraz sabır diyorum. İmkânlarımızın el verdiğinin de üzerinde bir gayretimiz olduğundan şüpheniz olmasın. Ancak, bizim dışımızda bazı kurumlar tarafından devam eden alt yapı çalışmaları var. Bugün hemen bu yollara başlanacak. Bizim içinde vatandaşlarımız içinde aciliyet arz ediyor. Bu Kurumların çalışmalarını bir an önce bitirmeleri için de takip ediyoruz. Kış gelmeden sıcak havalarda bu yollarda da asfalt çalışmasını bitirmek istiyoruz.” Dedi.

(Mustafa İlker Şen)