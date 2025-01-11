Konya’nın bu ilçesinde bakkalda yangın çıktı!

Çay Mahallesi'ndeki bakkalda henüz billinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, hasar oluştu.
Kaynak: AA
Çay Mahallesi'ndeki bakkalda henüz billinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, hasar oluştu.
Kaynak: AA
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