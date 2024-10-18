Konya’nın nadir hazinesi! Bu bitki 1982 yılında keşfedildi!

Türkiye’nin endemik bitkilerinden acı piyan Konya’nın doğal zenginliklerinden biri olarak tehlike altında. Uzmanlar bu nadir türü korumak için önemli adımlar atıyor.

Acı piyan (Thermopsis turcica), gösterişli sarı çiçekleri ve 80 cm'ye kadar boylanabilen endemik bir bitki türüdür.

İlk olarak 1982 yılında Konya Selçuk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Küçüködük tarafından keşfedilen bu bitki yıllar içinde değişen doğal koşullara dayanarak günümüze ulaşmayı başarmıştır.

Acı Piyan koruma altında!

Ancak küresel iklim değişikliği ve Akşehir Gölü'ndeki kuraklık sebebiyle ekolojik denge bozulmuş, mevcut popülasyonun küçülmesi genetik çeşitlilikte azalmaya yol açmış ve türün yaşayabilme şartlarını zorlaştırmıştır.

Acı piyan 1982 yılında Akşehir Gölü'nün Gölçayır kasabası kıyısında nemli alanlardan toplanmıştır.

Prof. Dr. Küçüködük'ün yüksek lisans çalışması sırasında keşfedilen bu bitki, 1983 yılında Edinburgh Royal Botanic Garden dergisinde yayımlanarak bilim dünyasına tanıtılmıştır.

Acı piyanın uluslararası alanda tanınması onun korunması adına önemli bir adım olmuştur.

Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından "çok tehlikede" (CR) kategorisinde değerlendirilen acı piyan acil korunma gerektiren türler arasında yer almaktadır.

Eber Gölü kıyılarında 1.500 metrekarelik bir alan Çevre ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle "Akşehir ve Eber Gölleri Sulak Alan Yönetim Planı (2008-2012)” projesi çerçevesinde tel örgüyle çevrilerek koruma altına alınmıştır.

Ancak başlatılan koruma çalışmalarının daha planlı bir şekilde Akşehir-Eber gölleri kıyılarında yaygınlaştırılması türün geleceği için kritik bir öneme sahiptir.

Eğitim çalışmalarıyla birlikte Acı Piyan'ın korunmasına yönelik etkinliklerin Nasreddin Hoca Festivali kapsamında değerlendirilmesi oldukça yararlı olacaktır.

Gelecek nesiller için büyük bir sorumluluk!

Acı piyan Türkiye'nin nadir bitkilerinden biri olarak hem ekosistem dengesi hem de biyoçeşitlilik açısından büyük öneme sahiptir.

Koruma çalışmaları bu eşsiz bitkinin gelecekte de yaşatılması için kritik bir rol oynamaktadır.

Doğanın bu nadide parçasını korumak gelecek nesiller için büyük bir sorumluluktur.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi