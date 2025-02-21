GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’nın tescilli değerleri artıyor: 4 yeni ürün coğrafi işaret aldı

Konya’nın tescilli değerleri artıyor: 4 yeni ürün coğrafi işaret aldı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’ya özgü Balık Çokratması ve Köftü Tatlısı ile Nuzumla Yatak Halısı ve Karapınar Kavurgasının coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Son eklemelerle birlikte Konya’nın 82 tescilli ürünü olduğunu belirten Başkan Altay, “Şehrimizin kültürel değerlerine sahip çıkmaya, yöresel ürünlerimizin hak ettiği değeri görmesini sağlamaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'ya özgü Balık Çokratması ve Köftü Tatlısı, Seydişehir'e özgü Nuzumla Yatak Halısı ve Karapınar Kavurgasının coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Coğrafi işaret çalışmaları neticesinde, Konya'ya has yeni lezzetlerin ve el sanatlarının tescillenmesinin mutluluk verici olduğunu belirten Başkan Altay, tescillerin Konya'nın zengin mutfak kültürüyle geleneksel ürünlerini ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir şekilde tanıtma fırsatı sunacağını ifade etti.

Başkan Altay, tescillerin yerel üreticilerin ürünlerini markalaştırarak ekonomik değer kazanmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına da büyük katkı sağladığını vurgulayarak,

"Şehrimize özgü Balık Çokratması ve Köftü Tatlısı ile Seydişehir'e özgü Nuzumla Yatak Halısı ve Karapınar Kavurgasının coğrafi işaret tescili alması bizler için büyük mutluluk. Son eklemelerle beraber Konya'mızın coğrafi işaret tescili alan 82 ürünü oldu. Şehrimizin kültürel değerlerine sahip çıkmaya, yöresel ürünlerimizin hak ettiği değeri görmesini sağlamaya devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizi bu eşsiz lezzetleri tatmaya davet ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Köftü Tatlısı ve Balık Çokratmasının tescil başvurusu 2022 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Karapınar Kavurgası için başvuru Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yine 2022 yılında, Nuzumla Yatak Halısı başvurusu ise Seydişehir Belediyesi tarafından 2023 yılında yapılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER

İlginizi Çekebilir