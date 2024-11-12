Konya sis etkili oldu! Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Konya'da sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Konya-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
Konya'da sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.
Konya-Ankara kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.
Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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