Konya Taşkent’te Yarın Okullar Tatil Mi? 21 Şubat 2025 Cuma Günü Kar Tatili Var Mı? Valilik Açıklama Yaptı Mı?
Toros Dağları’nın eteklerinde yer alan Konya Taşkent’te yoğun kar yağışı etkili oluyor. Öğrenciler ve veliler, 21 Şubat 2025 Cuma günü için okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Yetkililerden açıklama bekleniyor.
Konya Taşkent'te Kar Yağışı Başladı, Okullar Tatil Edilecek Mi?
Taşkent'te devam eden kar yağışı, ulaşımı zorlaştırıyor. İlçedeki yolların kapanma ihtimali nedeniyle öğrenciler ve veliler tatil kararını öğrenmek istiyor. Valilikten yapılacak duyuru bekleniyor.
Konya Taşkent'te Yarın Okullar Tatil Mi?
Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle, Taşkent ilçesinde öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Yetkililerin vereceği karara göre eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği belli olacak.
21 Şubat 2025 Cuma Günü Konya Taşkent'te Kar Tatili Var Mı?
Konya Valiliği ve Taşkent Kaymakamlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öğrenciler ve veliler, güncel duyuruları takip ediyor.
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