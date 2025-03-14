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Konya’ya kar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklık 22 derece birden düşecek | İşte Konya 5 günlük hava durumu

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Konya’ya kar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklık 22 derece birden düşecek | İşte Konya 5 günlük hava durumu
Konyalılar hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Konya’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 15 Mart-19 Mart arası Konya, Selçuklu, Meram, Karatay ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…

Konya, bahar mevsimine adım atmaya hazırlanırken, kış kendini yeniden hatırlatıyor. 19 Mart Çarşamba günü, Konya'nın bazı ilçelerinde yağmur, bazı ilçelerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

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Sıcaklık Aniden Düşecek

Meteoroloji yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, Konya'da sıcaklıklar 22 derece birden düşecek. Mevsim normallerinin altına inecek olan hava sıcaklığı, gece saatlerinde ise bazı ilçelerde sıfırın altına kadar gerileyecek.

Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması beklenirken, şehir merkezinde ise karla karışık yağmur görülecek. Selçuklu, Meram ve Karatay gibi merkez ilçeler dahil 31 ilçede soğuk hava kendini hissettirecek.

Yetkililer, soğuk hava ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Ulaşımda aksaklık yaşanmaması için sürücülerin kış lastiği kullanmaları ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları istendi.

19 Mart Çarşamba

Gece Sıcaklıkları Eksi Dereceleri Görecek

Özellikle kırsal kesimlerde gece saatlerinde sıcaklığın eksi derecelere düşmesi bekleniyor. Çiftçiler, zirai don riskine karşı uyarılırken, sokakta yaşayan vatandaşlar için de barınma imkanları artırıldı.

Konya'da kış koşulları yeniden etkisini gösterirken, vatandaşların hava durumu raporlarını dikkatle takip etmeleri tavsiye ediliyor.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°

Yarın için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 26°

16 Mart 2025 Pazar Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°

17 Mart 2025 Pazartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°

18 Mart 2025 Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)

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