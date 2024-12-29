Konya’ya kar yağışı geliyor! Yeni yıla sisli ve soğuk hava hakim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Konya genelinde 30 Aralık Pazartesi günü itibarıyla kar yağışı etkili olacak. Şehrin merkez dahil 31 ilçesinde başlayan kar yağışı, 31 Aralık Salı günü bazı bölgelerde etkisini sürdürecek.

YENİ YILA SOĞUK VE SİSLİ BAŞLANGIÇ

Kar yağışı ile birlikte Konya'da gece saatlerinde hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanması bekleniyor. Bazı ilçelerde termometrelerin sıfırın altına düşeceği ve yoğun soğukların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yeni yılın ilk günlerinde ise Konya'nın sisli bir havaya uyanması bekleniyor.

İLÇELERDE DURUM NASIL OLACAK?

Konya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı daha yoğun hissedilirken, şehir merkezinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülebilir. Bu durum özellikle sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Yolların buzlanma riski taşıdığı belirtilerek, vatandaşların ulaşımda tedbirli davranmaları gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji yetkilileri, soğuk havanın etkisiyle ısınma ihtiyacının artacağını belirterek soba ve doğal gaz kullanımında güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyardı. Ayrıca vatandaşların, sis nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceği durumlara karşı hazırlıklı olması gerektiği ifade edildi.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°

Yarın için Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°

31 Aralık 2024 Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°

1 Ocak 2025 Çarşamba Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 6°

(Meltem Gürbüz)