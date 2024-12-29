GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’ya kar yağışı geliyor! Yeni yıla sisli ve soğuk hava hakim olacak

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Konya’ya kar yağışı geliyor! Yeni yıla sisli ve soğuk hava hakim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Konya genelinde 30 Aralık Pazartesi günü itibarıyla kar yağışı etkili olacak. Şehrin merkez dahil 31 ilçesinde başlayan kar yağışı, 31 Aralık Salı günü bazı bölgelerde etkisini sürdürecek.

Resim

YENİ YILA SOĞUK VE SİSLİ BAŞLANGIÇ

Kar yağışı ile birlikte Konya'da gece saatlerinde hava sıcaklıklarında ciddi düşüşler yaşanması bekleniyor. Bazı ilçelerde termometrelerin sıfırın altına düşeceği ve yoğun soğukların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yeni yılın ilk günlerinde ise Konya'nın sisli bir havaya uyanması bekleniyor.

30 Aralık Pazartesi

İLÇELERDE DURUM NASIL OLACAK?

Konya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı daha yoğun hissedilirken, şehir merkezinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülebilir. Bu durum özellikle sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Yolların buzlanma riski taşıdığı belirtilerek, vatandaşların ulaşımda tedbirli davranmaları gerektiği vurgulandı.

31 Aralık Salı

Meteoroloji yetkilileri, soğuk havanın etkisiyle ısınma ihtiyacının artacağını belirterek soba ve doğal gaz kullanımında güvenlik önlemlerine dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyardı. Ayrıca vatandaşların, sis nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceği durumlara karşı hazırlıklı olması gerektiği ifade edildi.

Konya'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor!

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°

Yarın için Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 4°

31 Aralık 2024 Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 5°

1 Ocak 2025 Çarşamba Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 6°

(Meltem Gürbüz)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • H
    Herbokolog
    3 saat önce

    Bizim yüzümüz gülmedii, yağsında bari çiftçinin yüzü gülsün

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER