Konya’ya yağış geliyor! Tarih verildi | Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Konya'da hafta sonu yağışlı hava etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 11 Ocak Cumartesi günü Konya'da yer yer yağmur bekleniyor. Pazar günü ise yağışların daha geniş bir alanda etkili olacağı ve devam edeceği tahmin ediliyor.
YAĞIŞLAR PAZAR GÜNÜ ARTACAK
Cumartesi günü yer yer görülecek yağmur, pazar günü şehrin genelinde etkili olacak. Vatandaşların yağışa hazırlıklı olması ve tedbir alması önemle öneriliyor.
HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK
Yağışlı havayla birlikte Konya'da hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor. Cumartesi günü en yüksek sıcaklığın 8-10 derece arasında, pazar günü ise 6-8 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji yetkilileri, özellikle hafta sonu seyahat edecek olanların yol koşullarına dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu. Vatandaşlara, yağmurlu havaya uygun kıyafetlerle dışarı çıkmaları öneriliyor.
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°
Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 10°
9 Ocak 2025 Perşembe Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 11°
10 Ocak 2025 Cuma Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 12°
11 Ocak 2025 Cumartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
(Meltem Gürbüz)