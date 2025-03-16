Konya’ya yeniden kar geliyor! Sıcaklık 20 derece birden düşecek | İşte Konya 5 günlük hava durumu

Konyalılar hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Konya’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 16 Mart-22 Mart arası Konya, Selçuklu, Meram, Karatay ve Diğer İlçelerin Hava Durumu…

Meteoroloji'den Konya için kar yağışı uyarısı geldi. Tarih verildi. Konya'ya soğuk hava dalgası ve kar yeniden geliyor. Konya'da hava durumu nasıl olacak? 2025 Konya'ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 16 Mart-22 Mart arası Konya, Selçuklu, Meram, Karatay ve diğer ilçelerin hava durumu…

Yeni Haftada Güneşli Günler

Konya'da yeni haftanın ilk günlerinde bahar havası etkili olacak ve sıcaklık 25 dereceye kadar yükselecek. Peki, bu güzel havanın tadını çıkarmak için ne kadar zamanımız var? Ancak 19 Mart Çarşamba günü itibarıyla hava durumunda ani bir değişim yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, kentte kar yağışı bekleniyor ve sıcaklık 5 dereceye kadar düşecek. Bu ani sıcaklık düşüşü, hem vatandaşları hem de tarım alanlarını olumsuz etkileyebilir.

Sıcaklıkta 20 Derecelik Ani Düşüş

Konya'da hava durumu şaşırtıyor: Bahar güneşi yerini kar yağışına bırakacak.. Konya'ya kar ne zaman yağacak? Konya'da kar var mı? 19 Mart Çarşamba günü Konya'da hava sıcaklığında 20 derecelik keskin bir düşüş yaşanacak. Sabah saatlerinde başlayacak olan soğuk hava dalgası, gün içerisinde etkisini artırarak kar yağışına neden olacak. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklenirken, şehir merkezinde de karla karışık yağmur görülebilir. Bu durum, trafik akışını ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirtiyor.

Gece Soğukları Kapıda

Özellikle Konya'nın bazı ilçelerinde gece sıcaklıklarının -3 ile -4 derecelere kadar düşmesi bekleniyor.

Kar Yağışı İki Gün Etkili Olacak

20 Mart Perşembe günü de kar yağışı devam edecek. Peki, bu durum ulaşımı ve günlük hayatı nasıl etkileyecek? Yetkililer, sürücüleri ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 29°

Yarın için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 25°

18 Mart 2025 Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 19°

19 Mart 2025 Çarşamba Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)