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Konya yolunda ölümlü kaza!

Konya yolunda ölümlü kaza!
Afyonkarahisar-Konya yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Konya karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücü F.Ö., idaresindeki 42 ADN 499 plakalı araç seyir halinde iken yol üzerinde park halinde bulunan 42 ANU 739 plakalı çekiciye çarptı.

Kazada araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Y.K., O.K., yaralandı.

Yaralılardan Y.K., tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken yaralanan diğer iki kişinin ise Bolvadin Devlet Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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