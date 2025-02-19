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Konyalı çiftçilerin gözde ürünü olacak! 1 yıl dayanıyor dekar başına 25 ton veriyor

Mustafa İlker Şen
Muhabir
Konyalı çiftçilerin gözde ürünü olacak! 1 yıl dayanıyor dekar başına 25 ton veriyor

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak nitelendirilen Konya'da ürün çeşitliliği artıyor. Daha önce ekimin az olduğu hatta çoğu kişinin duymadığı kartopu yem karpuzunun üretimi için Tarım ve Orman Bakanlığı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor.

Her yerde kullanılıyor

İnsan beslenmesinde önemli bir yere sahip olan kartopu yem karpuzu, turşu, reçel ve meyve suyu yapımında kullanılıyor. Şeker oranının sıfır olması nedeniyle şeker hastaları, diyet yapanlar ve sindirim sorunu yaşayanlar için ideal bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor.

Kartopu yem karpuzu hayvan beslemede de kullanılıyor

Kartopu yem karpuzu, yalnızca insan beslenmesinde değil, hayvan besiciliğinde de önemli bir role sahip. Özellikle süt sığırcılığında süt verimini artırmak ve besicilikte et kalitesini yükseltmek amacıyla kullanılıyor. Hayvan başına günlük 10 kilogram yemlere eklenebilen bu ürün, kış aylarında hayvanların su ihtiyacını da karşılayarak beslenme dengesine katkı sağlıyor.

Uzun süre dayanıyor

Kartopu yem karpuzu, dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor. Normal yemeklik karpuz gibi 1 ay içinde bozulmazken, uygun koşullarda 1 yıl boyunca muhafaza edilebiliyor. Oda sıcaklığında 20 derece ve 0'ın altına düşmeyen ortamda saklandığında uzun süre tazeliğini koruyor.

Dekar başına 10 ile 25 ton veriyor

Yeni karpuz çeşidinin verimi, dekar başına 10 ton ile 25 ton arasında değişiyor. Bu, karpuz yetiştiriciliği yapan çiftçiler için oldukça yüksek bir rakam. Karpuzun meyve başına ağırlığı ise 12 ile 16 kilogram arasında değişiyor. Bir kökte ise 3 meyve yetişiyor, bu da çiftçilere yüksek verim sağlıyor. Bu karpuz çeşidinin tohumları, Bağri Dağdaş Araştırma Enstitüsü'nden temin edilecek.

(Mustafa İlker Şen)

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