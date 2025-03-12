Kulu’da İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı Düzenlendi

Kulu’da İstiklal Marşı’nın Kabulünün 104. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı düzenlendi.
Kulu Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonunda Kulu Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulünün 104. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı gerçekleştirildi.
Programa, Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, İlçe Jandarma Komutanı Sayın Metehan Osman Hasdemir, İlçe Emniyet Müdürü Koray Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, kurum amirleri, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve davetliler katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Daha sonra Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Özenç günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.
Konuşmanın ardından sinevizyon gösterileri, öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan ront gösterisi, koro, şiir, türkü dinletileri ve "Korkma" konulu tiyatro sergilendi.
Program, İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.
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