MEDAŞ DUYURDU | Konya’da birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak!

MEDAŞ, Konya genelinde planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu. Kesintiler, belirli ilçelerde ve belirlenen tarihlerde uygulanacak.
Kesintilerin nedeni?
MEDAŞ, elektrik kesintilerinin şebeke bakımı ve onarım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirileceğini belirtmiştir. Kesintilerin süresi, planlanan çalışmanın kapsamına göre değişiklik gösterebilir.
Çalışmaların programlanan süreden erken tamamlanması halinde, kesinti bitiş saatinden önce elektrik verilebilecektir.
Vatandaşlara uyarılar!
MEDAŞ, elektrik kesintilerinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların önceden tedbir almalarını ve elektrikle çalışan cihazlarını korumak için gerekli önlemleri almalarını tavsiye etmektedir.
Ayrıca kesinti sırasında elektrikle çalışan cihazların fişten çekilmesi önerilmektedir.
AKŞEHİR
23.12.2024 09:30 - 23.12.2024 11:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA AKŞEHİR ALTUNTAŞ MAHALLESİ 35800. Sokak
KONYA AKŞEHİR ALTUNTAŞ MAHALLESİ 35802. Sokak
KONYA AKŞEHİR ALTUNTAŞ MAHALLESİ 35805. Sokak
KONYA AKŞEHİR ALTUNTAŞ MAHALLESİ 35807. Sokak
KONYA AKŞEHİR ALTUNTAŞ MAHALLESİ 35832. Sokak
KONYA AKŞEHİR ALTUNTAŞ MAHALLESİ 35842. Sokak
KONYA AKŞEHİR ALTUNTAŞ MAHALLESİ 35843. Sokak
KONYA AKŞEHİR ALTUNTAŞ MAHALLESİ 35844. Sokak
KONYA AKŞEHİR ALTUNTAŞ MAHALLESİ 35845. Sokak
KONYA AKŞEHİR ALTUNTAŞ MAHALLESİ 35846. Sokak
KONYA AKŞEHİR ALTUNTAŞ MAHALLESİ 35847. Sokak
KONYA AKŞEHİR ALTUNTAŞ MAHALLESİ 35848. Sokak
KONYA AKŞEHİR ALTUNTAŞ MAHALLESİ FATİH SULTAN Caddesi
KONYA AKŞEHİR ALTUNTAŞ MAHALLESİ ŞEHİR Caddesi
KONYA AKŞEHİR KARAHÜYÜK MAHALLESİ 35847. Sokak
23.12.2024 10:30 - 23.12.2024 15:30 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
KONYA AKŞEHİR YARENLER MAHALLESİ 24 AĞUSTOS Caddesi
KONYA AKŞEHİR YARENLER MAHALLESİ 33779. Sokak
KONYA AKŞEHİR YARENLER MAHALLESİ 33782. SOKAK Sokak
23.12.2024 11:30 - 23.12.2024 13:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34004. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34011. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34014. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34015. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34018. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34019. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34020. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34021. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34022. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34024. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34025. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34028. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34029. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34030. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34032. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34035. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34036. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34038. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34045. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34094. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL PAŞA Caddesi
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ SEYYİD MAHMUT HAYRANİ Caddesi
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ ŞEHİT OSMAN AYDOĞAN Sokak
23.12.2024 13:30 - 23.12.2024 15:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA AKŞEHİR ALTUNKALEM MAHALLESİ 28608. Sokak
KONYA AKŞEHİR ALTUNKALEM MAHALLESİ 28609. Sokak
KONYA AKŞEHİR ALTUNKALEM MAHALLESİ 28610. Sokak
KONYA AKŞEHİR ALTUNKALEM MAHALLESİ 28611. Sokak
KONYA AKŞEHİR ALTUNKALEM MAHALLESİ 28613. Sokak
KONYA AKŞEHİR ALTUNKALEM MAHALLESİ DT. NİHAT DAYANIK Caddesi
KONYA AKŞEHİR ALTUNKALEM MAHALLESİ ŞARLAK PAŞA Caddesi
KONYA AKŞEHİR ALTUNKALEM MAHALLESİ ŞEHİT AHMET OZAN ŞARLAK Sokak
KONYA AKŞEHİR ALTUNKALEM MAHALLESİ ŞEHİT TURGUT MAKASCI Caddesi
KONYA AKŞEHİR SELÇUK MAHALLESİ 32814. Sokak
KONYA AKŞEHİR SELÇUK MAHALLESİ DT. NİHAT DAYANIK Caddesi
KONYA AKŞEHİR YARENLER MAHALLESİ 28611. Sokak
KONYA AKŞEHİR YARENLER MAHALLESİ 33716. Sokak
KONYA AKŞEHİR YARENLER MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL PAŞA Caddesi
KONYA AKŞEHİR YARENLER MAHALLESİ ŞEHİT AHMET OZAN ŞARLAK Sokak
KONYA AKŞEHİR YARENLER MAHALLESİ ŞEHİT TURGUT MAKASCI Caddesi
KONYA AKŞEHİR YILDIRIM BAYEZİD MAHALLESİ 28611. Sokak
23.12.2024 15:00 - 23.12.2024 16:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34060. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34061. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34062. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34073. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34074. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34076. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34078. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ 34080. Sokak
KONYA AKŞEHİR YENİ MAHALLESİ ŞARLAK PAŞA Caddesi
CİHANBEYLİ
23.12.2024 09:00 - 23.12.2024 12:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
KONYA CİHANBEYLİ YEŞİLÖZ MAHALLESİ 61356. Sokak
KONYA CİHANBEYLİ YEŞİLÖZ MAHALLESİ 61360. Sokak
KONYA CİHANBEYLİ YEŞİLÖZ MAHALLESİ 61361. Sokak
KONYA CİHANBEYLİ YEŞİLÖZ MAHALLESİ 61365. Sokak
KONYA CİHANBEYLİ YEŞİLÖZ MAHALLESİ ACIKUYU YOLU Caddesi
KONYA CİHANBEYLİ YEŞİLÖZ MAHALLESİ KORE Caddesi
KONYA CİHANBEYLİ YEŞİLÖZ MAHALLESİ YAPALI YOLU Caddesi
ÇUMRA
23.12.2024 09:00 - 23.12.2024 17:00 tarihleri arasında Yeni Tesis Yapılması nedeni ile
KONYA ÇUMRA ALEMDAR MAHALLESİ ALEMDAR Caddesi
KONYA ÇUMRA BAKKALBAŞI MAHALLESİ 73451. Sokak
KONYA ÇUMRA BARAJ MAHALLESİ 72818. Sokak
KONYA ÇUMRA BARAJ MAHALLESİ 72821. Sokak
KONYA ÇUMRA BARAJ MAHALLESİ 72822. Sokak
KONYA ÇUMRA BARAJ MAHALLESİ ATATÜRK Caddesi
KONYA ÇUMRA BARAJ MAHALLESİ ÇATALHÜYÜK Caddesi
KONYA ÇUMRA BARDAKÇI MAHALLESİ RECEP KONUK Caddesi
KONYA ÇUMRA ÇAYBAŞI MAHALLESİ MENEKŞE Caddesi
KONYA ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAHALLESİ 72822. Sokak
KONYA ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAHALLESİ 73017. Sokak
KONYA ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAHALLESİ 74504. Sokak
KONYA ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAHALLESİ 74505. Sokak
KONYA ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAHALLESİ 74508. Sokak
KONYA ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAHALLESİ 74537. Sokak
KONYA ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAHALLESİ 74546. Sokak
KONYA ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAHALLESİ 74590. SOKAK Sokak
KONYA ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAHALLESİ 74592. SOKAK Sokak
KONYA ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAHALLESİ BAĞDAT Caddesi
KONYA ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAHALLESİ BOZOK Caddesi
KONYA ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAHALLESİ ÇUMRA Caddesi
KONYA ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAHALLESİ GÖKTUĞ Caddesi
KONYA ÇUMRA GÜVERCİNLİK MAHALLESİ KARAMANKIRI Caddesi
KONYA ÇUMRA HÜRRİYET MAHALLESİ RECEP KONUK Caddesi
KONYA ÇUMRA İSTİKLAL MAHALLESİ 72702. Sokak
KONYA ÇUMRA İSTİKLAL MAHALLESİ 72732. Sokak
KONYA ÇUMRA İSTİKLAL MAHALLESİ 72734. Sokak
KONYA ÇUMRA İSTİKLAL MAHALLESİ ÇATALHÜYÜK Caddesi
KONYA ÇUMRA İZZETBEY MAHALLESİ GAZİ Caddesi
KONYA ÇUMRA İZZETBEY MAHALLESİ MENEKŞE Caddesi
KONYA ÇUMRA KARKIN MAHALLESİ AKMESCİT Caddesi
KONYA ÇUMRA MEYDAN MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL Caddesi
KONYA ÇUMRA YENİ MAHALLESİ BOZOK Caddesi
KONYA ÇUMRA YENİDOĞAN MAHALLESİ 72502. Sokak
KONYA ÇUMRA YENİDOĞAN MAHALLESİ 72522. Sokak
KONYA ÇUMRA YENİDOĞAN MAHALLESİ 72554. Sokak
KONYA ÇUMRA YENİDOĞAN MAHALLESİ 72568. Sokak
KONYA ÇUMRA YENİDOĞAN MAHALLESİ ABDULHAMİT Caddesi
KONYA ÇUMRA YENİDOĞAN MAHALLESİ ALPARSLAN Caddesi
KARATAY
23.12.2024 09:00 - 23.12.2024 10:30 tarihleri arasında Pano Bakımı nedeni ile
KONYA KARATAY İSMİL MAHALLESİ TAŞTÖMEK YAYLASI KümeEvleri
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ DURMAZCAN Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ŞEHİT RAMAZAN TAŞARMUT Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ TAŞRAKARAASLAN Caddesi
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ YENİÇEŞME Sokak
23.12.2024 09:00 - 23.12.2024 17:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYA KARATAY BAKIRTOLU MAHALLESİ 23002. Sokak
KONYA KARATAY BAKIRTOLU MAHALLESİ 23003. Sokak
KONYA KARATAY BAKIRTOLU MAHALLESİ 23004. Sokak
KONYA KARATAY BAKIRTOLU MAHALLESİ 23005. Sokak
KONYA KARATAY BAKIRTOLU MAHALLESİ 23006. Sokak
KONYA KARATAY BAKIRTOLU MAHALLESİ 23007. Sokak
KONYA KARATAY BAKIRTOLU MAHALLESİ 23008. Sokak
KONYA KARATAY BAKIRTOLU MAHALLESİ 23019. Sokak
KONYA KARATAY BAKIRTOLU MAHALLESİ BAKIRTOLU Caddesi
23.12.2024 10:00 - 23.12.2024 11:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
KONYA KARATAY SÜRÜÇ MAHALLESİ SÜRÜÇ Caddesi
KONYA KARATAY YENİCE MAHALLESİ 21504. Sokak
KONYA KARATAY YENİCE MAHALLESİ 21514. Sokak
KONYA KARATAY YENİCE MAHALLESİ YENİCE Caddesi
23.12.2024 10:30 - 23.12.2024 12:00 tarihleri arasında Pano Bakımı nedeni ile
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ MANSUR Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BEDEN Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ DOĞANAY Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KUMANDAN Sokak
23.12.2024 12:00 - 23.12.2024 13:30 tarihleri arasında Pano Bakımı nedeni ile
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ AK HAMAM Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ATALAR Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ DEVRİYE Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KANAL Caddesi
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ MUZAFFER ERDOĞAN Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ SULUDAĞ Sokak
23.12.2024 13:30 - 23.12.2024 15:00 tarihleri arasında Pano Bakımı nedeni ile
KONYA KARATAY ÇATALHÜYÜK MAHALLESİ AĞAÇDALI Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BALDAĞI Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BULUTLAR Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ DEMİR TEKERLİ Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KALECİK Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ MÜCADELE Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ ŞEHİT AHMET AKALIN Sokak
23.12.2024 15:00 - 23.12.2024 16:30 tarihleri arasında Pano Bakımı nedeni ile
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ AKRAN Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ BAKIRÇAY Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ DARULHİKMET Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ GEREDE Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ HARİTA Sokak
KONYA KARATAY KARAASLAN MAHALLESİ KOCATAŞLAR Sokak
MERAM
23.12.2024 09:00 - 23.12.2024 12:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ AZİZ MAHMUT HÜDAİ Caddesi
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ ERKUŞ Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ KÖKPINAR Caddesi
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ KUMYURT Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ YAKA Caddesi
23.12.2024 13:30 - 23.12.2024 17:30 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ AZİZ MAHMUT HÜDAİ Caddesi
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ ERKUŞ Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ GÜRDERE. Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ KÖKPINAR Caddesi
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ NEŞE. Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ TANIM Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ TÖMEKLİ Sokak
KONYA MERAM YAKA MAHALLESİ YAYLADAĞ Sokak
SELÇUKLU
23.12.2024 08:30 - 23.12.2024 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU AKINCILAR MAHALLESİ AKINCILAR Caddesi
KONYA SELÇUKLU ERENKÖY MAHALLESİ CANDAŞ Sokak
KONYA SELÇUKLU ERENKÖY MAHALLESİ DİLDAR Sokak
KONYA SELÇUKLU ERENKÖY MAHALLESİ DİNAR Sokak
KONYA SELÇUKLU ERENKÖY MAHALLESİ FAHRİ EFENDİ Caddesi
KONYA SELÇUKLU ERENKÖY MAHALLESİ GÜRKAN Caddesi
KONYA SELÇUKLU ERENKÖY MAHALLESİ KOLUKISA Caddesi
KONYA SELÇUKLU ERENKÖY MAHALLESİ ŞELALE Sokak
KONYA SELÇUKLU MEHMET AKİF MAHALLESİ CANCAN Sokak
23.12.2024 09:00 - 23.12.2024 10:30 tarihleri arasında Pano Bakımı nedeni ile
KONYA SELÇUKLU BEYHEKİM MAHALLESİ ALİ DEMİRTAŞ Sokak
KONYA SELÇUKLU BEYHEKİM MAHALLESİ BEYHEKİM Caddesi
KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ ALİ DEMİRTAŞ Sokak
23.12.2024 10:00 - 23.12.2024 11:30 tarihleri arasında Pano Bakımı nedeni ile
KONYA SELÇUKLU BEYHEKİM MAHALLESİ ALİ DEMİRTAŞ Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ ALİ DEMİRTAŞ Sokak
23.12.2024 11:00 - 23.12.2024 12:30 tarihleri arasında Pano Bakımı nedeni ile
KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ SAHRA Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ SAYILAN Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ SAYIN Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ SULTAN Caddesi
KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ TOPAK Sokak
KONYA SELÇUKLU YAZIR MAHALLESİ UFUK Sokak
23.12.2024 13:00 - 23.12.2024 17:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYA SELÇUKLU AKŞEMSETTİN MAHALLESİ AYDINTEPE Sokak
KONYA SELÇUKLU AKŞEMSETTİN MAHALLESİ BİNGÖL Sokak
KONYA SELÇUKLU AKŞEMSETTİN MAHALLESİ CANSEVER Sokak
KONYA SELÇUKLU AKŞEMSETTİN MAHALLESİ GENÇ OSMAN Caddesi
KONYA SELÇUKLU AKŞEMSETTİN MAHALLESİ TİMURTAŞ Sokak
KONYA SELÇUKLU AKŞEMSETTİN MAHALLESİ TOZLUKBELİ Sokak
KONYA SELÇUKLU AKŞEMSETTİN MAHALLESİ YENİ SİLLE Caddesi
KONYA SELÇUKLU ESENLER MAHALLESİ GENÇ OSMAN Caddesi
KONYA SELÇUKLU HANAYBAŞI MAHALLESİ YENİ SİLLE Caddesi
23.12.2024 14:00 - 23.12.2024 15:30 tarihleri arasında Pano Bakımı nedeni ile
KONYA SELÇUKLU BOSNA HERSEK MAHALLESİ BASAMAK Sokak
KONYA SELÇUKLU BOSNA HERSEK MAHALLESİ IŞIKLAR Sokak
KONYA SELÇUKLU BOSNA HERSEK MAHALLESİ MESAJ Caddesi
KONYA SELÇUKLU BOSNA HERSEK MAHALLESİ REYHAN Sokak
KONYA SELÇUKLU BOSNA HERSEK MAHALLESİ TEKİROVA Sokak
KONYA SELÇUKLU BOSNA HERSEK MAHALLESİ TEKKİRAZ Sokak
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi