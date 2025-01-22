GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

METEOROLOJİ AZ ÖNCE DUYURDU | Konya’nın 10 ilçesine kar geliyor! Gece sıcaklığı düşüyor | Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

METEOROLOJİ AZ ÖNCE DUYURDU | Konya’nın 10 ilçesine kar geliyor! Gece sıcaklığı düşüyor | Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu
Son dakika Konya hava durumu verileri yayımlandı. Meteoroloji’den alınan güncel Konya hava durumu raporlarına göre karla karışık yağış bekleniyor. Konya’da hava nasıl, Konya’da kar var mı? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji Konya hava durumu verilerini güncelledi. Alınan güncel Konya hava durumu raporlarına göre 10 ilçede karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde etkili olması beklenen kar yağışı bazı ilçelerde gece sıcaklığını eksilere düşürecek. İşte Konya hava durumu..

Resim

KONYA'YA KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Konya'ya 23 Ocak Perşembe günü yağışlı hava geliyor. Meteorolojiden alınan bilgilere göre Konya'nın Ahırlı, Bozkır, Derbent, Derebucak, Doğanhisar Hadim, Hüyük, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerinde karla karışık yağmur etkili olacak. 

23 Ocak Perşembe

KONYA'DA HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK

25 Ocak Cumartesi günü ise yağışlı hava, Konya'nın merkez dahil 31 ilçesinde etkisini göstermeye devam edecek. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da düşmesi bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde Konya genelinde sıcaklıkların sıfırın altına inmesi tahmin ediliyor.

25 Ocak Cumartesi

Uzmanlar, sürücülere özellikle gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. 

Konya genelinde etkili olacak soğuk ve yağışlı hava dalgasının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 8°

Yarın için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°

24 Ocak 2025 Cuma Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°

25 Ocak 2025 Cumartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°

26 Ocak 2025 Pazar Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

  • #konya #konya hava durumu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER