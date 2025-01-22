METEOROLOJİ AZ ÖNCE DUYURDU | Konya’nın 10 ilçesine kar geliyor! Gece sıcaklığı düşüyor | Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Konya hava durumu verilerini güncelledi. Alınan güncel Konya hava durumu raporlarına göre 10 ilçede karla karışık yağmur bekleniyor. Yüksek kesimlerde etkili olması beklenen kar yağışı bazı ilçelerde gece sıcaklığını eksilere düşürecek. İşte Konya hava durumu..
KONYA'YA KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR
Konya'ya 23 Ocak Perşembe günü yağışlı hava geliyor. Meteorolojiden alınan bilgilere göre Konya'nın Ahırlı, Bozkır, Derbent, Derebucak, Doğanhisar Hadim, Hüyük, Seydişehir, Taşkent ve Yalıhüyük ilçelerinde karla karışık yağmur etkili olacak.
KONYA'DA HAVA SICAKLIĞI DÜŞECEK
25 Ocak Cumartesi günü ise yağışlı hava, Konya'nın merkez dahil 31 ilçesinde etkisini göstermeye devam edecek. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da düşmesi bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde Konya genelinde sıcaklıkların sıfırın altına inmesi tahmin ediliyor.
Uzmanlar, sürücülere özellikle gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Konya genelinde etkili olacak soğuk ve yağışlı hava dalgasının önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:
Bugün için Konya hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 8°
Yarın için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°
24 Ocak 2025 Cuma Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 10°
25 Ocak 2025 Cumartesi Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°
26 Ocak 2025 Pazar Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°
Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu