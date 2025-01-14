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METEOROLOJİ AZ ÖNCE DUYURDU | Konya’nın 31 ilçesini esir alacak! Tarih verildi Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
METEOROLOJİ AZ ÖNCE DUYURDU | Konya’nın 31 ilçesini esir alacak! Tarih verildi Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Konya'da 15 Ocak Çarşamba günü itibarıyla yağışlı hava etkili olacak. Meteorolojik tahminlere göre yağışlar Konya'nın 31 ilçesinde görülecek.

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Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanması bekleniyor.

Hafta sonu kent genelinde 11-12 derece dolaylarında olan sıcaklıklar, hafta içiyle birlikte 7-8 dereceye kadar düşecek.

15 Ocak Çarşamba

Yetkililer, yağışlı havaya karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°

Yarın için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°

16 Ocak 2025 Perşembe Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 8°

17 Ocak 2025 Cuma Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°

18 Ocak 2025 Cumartesi Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 7°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)

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