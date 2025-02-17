Meteoroloji’den Konya için kar uyarısı! 2025 Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Konya, Ereğli, Karatay, Selçuklu, Meram ve diğer ilçelerin hava durumu..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Konya’nın ilçe ilçe hava durumu paylaşıldı. Meram hava durumu, Selçuklu hava durumu, Karatay hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta Konya’da etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer kar yağan kar bu hafta devam edecek mi merak konusu. Peki bu hafta Konya’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 17-21 Şubat arası Konya, Ereğli, Karatay, Selçuklu, Meram ve diğer ilçelerin hava durumu..

Meteoroloji son dakika Konya hava durumu verilerini paylaştı. Buna göre Konya'da kar olan yerler neresi ilçe ilçe paylaşıldı. Konya'da beklenen kar yağışı için tarih verildi. Konya'da yağış var mı, konya'da kar bekleniyor mu? İşte Konya hava durumu 5 günlük Konya Hava Durumu | Konya'da yağış var mı? Konya, yeni haftayla birlikte yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Konya yeni haftaya sisli havanın etkisi altında başlıyor. 18 Şubat Salı günü merkez dahil 31 ilçede kar yağışı etkili olurken yer yer karla karışık yağmurlu hava bekleniyor. (17 Şubat Salı Konya Hava Durumu) Konya hava durumu son dakika verilerine göre şehir merkezinde yağış beklenirken, ilçelere göre değişen hava koşulları gözlemlenecek. (18 Şubat Konya Hava Durumu) Konya Hava Durumu | Konya'da kar olan yerler neresi? 19 Şubat Çarşamba günü ise hava daha da soğuyacak. Konya'nın tüm ilçelerinde, merkez dahil olmak üzere hafif kar yağışı bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte gece saatlerinde sıcaklığın -10°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, özellikle gece saatlerinde buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Vatandaşların da soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olması öneriliyor. (19 Şubat Konya Hava Durumu) Konya'da yağışlı ve soğuk hava kaç gün sürecek? Detayları takip etmeye devam edin! Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12° Yarın için Konya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 12° 19 Şubat 2025 Çarşamba Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2° Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu (Meltem Gürbüz)

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