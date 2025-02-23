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Meteoroloji’den Konya’ya yeni uyarı! DONACAĞIZ: Konya’nın en soğuk akşamı yaşanacak!

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Meteoroloji’den Konya’ya yeni uyarı! DONACAĞIZ: Konya’nın en soğuk akşamı yaşanacak!
Konyalılar hazır olun! Soğuk hava dalgası ve kar geliyor. Konya’da hava durumu nasıl olacak? 2025 Konya’ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 23 Şubat-1 Mart arası Konya ve ilçelerinin hava durumu…

Konya'da 23 Şubat Pazar günü (BUGÜN) parçalı bulutlu hava etkili olacak. Kent genelinde 31 ilçede kar yağışı beklenmezken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Peki Konya'da yağış bekleniyor mu, Konya'da yarınki hava durumu ne? İşte Konya 5 günlük hava durumu 

Konya'nın 14 ilçesinde 5-20 santim kar yağışı bekleniyor

Konya'da 24-25 Şubat'ta Dondurucu Soğuklar Kapıda

Pazartesi ve Salı günleri Konya'nın tüm ilçelerinde hava sıcaklığı ciddi şekilde düşecek. Özellikle yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı bekleniyor. Gündüz saatlerinde bile -15 dereceye kadar inmesi beklenen hava sıcaklığı, gece saatlerinde daha da sert hissedilecek. Bu tarihlerde vatandaşların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olması gerekiyor.

24 Şubat Pazartesi

24 Şubat Pazartesi Konya Hava Durumu

24 Şubat Pazartesi

25 Şubat Salı Konya Hava Durumu

 

Yetkililer, sürücülerin özellikle sabah ve gece saatlerinde dikkatli olmalarını önerirken, vatandaşların da soğuk hava koşullarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

 

25 Şubat Salı

Konya halkı, sert kış koşullarına karşı önlem almalı. Yetkililer, soğuk hava dalgasına karşı uyarılarda bulunarak vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

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Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık -1°

Yarın için Konya hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık 1°

25 Şubat 2025 Salı Konya hava durumu Aşırı Soğuk, sıcaklık 9°

26 Şubat 2025 Çarşamba Konya hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 7°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

 

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