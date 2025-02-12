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Meteoroloji Uyardı! Konya’nın 2 ilçesine kuvvetli kar geliyor: 10-20 cm yağış bekleniyor!

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Meteoroloji Uyardı! Konya’nın 2 ilçesine kuvvetli kar geliyor: 10-20 cm yağış bekleniyor!
Konyalılar dikkat! Meteoroloji verileri güncelledi. Konya’nın 2 ilçesine kuvvetli kar geliyor. Gece hava sıcaklığı -10 dereceye düşüyor. Konya’da kar var mı, Konya’da kar olan yerler neresi, Konya’da kar nerede var, Konya’da kar yağar mı? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji son dakika Konya hava durumu verilerini paylaştı. Buna göre Konya'da kar olan yerler neresi ilçe ilçe paylaşıldı. Konya'da beklenen kar yağışı için tarih verildi. İşte Konya hava durumu

KONYA HAVA DURUMU | Konya'da kar nerede var?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Konya'nın ilçe ilçe hava durumu paylaşıldı. Meram hava durumu, Selçuklu hava durumu, Karatay hava durumu ve diğer ilçelerin hava durumu bilgisi açıklandı. Geçtiğimiz hafta Konya'da etkili olan soğuk hava dalgası ve yer yer kar yağan kar bu hafta devam edecek mi merak konusu. Peki bu hafta Konya'da hava durumu nasıl olacak? 2025 Konya'ya kar yağacak mı, ne zaman, nereye yağacak? İşte 13-19 Şubat arası Konya, Ereğli, Karatay, Selçuklu, Meram  ve diğer ilçelerin hava durumu.. 

13 Şubat Perşembe

KONYA HAVA DURUMU | Konya'da kar olan yerler neresi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçeleri için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Halihazırda karla kaplı bölgelerde, 13 Şubat Perşembe günü gece yarısından itibaren başlayacak kar yağışıyla birlikte mevcut kar örtüsünün üzerine 10 ila 20 cm daha kar yağması bekleniyor.

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Kar Yağışı Etkili Olacak

Yetkililer, özellikle gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışının ulaşımı olumsuz etkileyebileceğini ve sürücülerin tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

Kar kalınlığının yer yer 20 cm'ye kadar çıkabileceği ifade edilirken, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Vatandaşların meteorolojiden gelecek güncellemeleri takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları önemle hatırlatılıyor. 

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada;

"Meteorolojik Uyarı.. Ereğli ve Halkapınar İlçelerimizde Kuvvetli Kar Yağışına Dikkat…
Ulaşımda Aksamalar, 
Don Olayı,
Buzlanma,
Tipi
gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması önem arz etmektedir.'' İfadeleri kullandı.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 2°

Yarın için Konya hava durumu Hafif Kar, Zamanla Açık, sıcaklık 3°

14 Şubat 2025 Cuma Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 7°

15 Şubat 2025 Cumartesi Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 11°

16 Şubat 2025 Pazar Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 11°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

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