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Meteoroloji verileri güncelledi! Konya’nın 7 ilçesine kar geliyor! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü

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Meteoroloji verileri güncelledi! Konya’nın 7 ilçesine kar geliyor! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu
Meteoroloji verileri güncelledi. Konya’nın 7 ilçesine kar bekleniyor. Konya’nın hangi ilçelerinde kar bekleniyor, Konya’da kar yağışı devam edecek? İşte Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

KONYA'NIN 4 İLÇESİNE KAR GELİYOR

Konya'nın Emirgazi, Ereğli, Halkapınar ve Karapınar ilçelerinde 7 Şubat Cuma günü kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre Konya genelinde hava sıcaklıkları düşerken, hafta sonu hava durumu da değişkenlik gösterecek.

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CUMARTESİ PARÇALI BULUTLU

8 Şubat Cumartesi günü Konya'da parçalı bulutlu hava etkili olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, yağış görülmeyecek.

7 Şubat Cuma

PAZAR GÜNÜ PUSLU HAVA

9 Şubat Pazar günü ise Konyalılar puslu bir havaya uyanacak. Görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği için özellikle sabah saatlerinde dikkatli olunması gerekiyor.

11 ŞUBAT'TA YENİDEN KAR GELİYOR

11 Şubat Salı günü ise Konya'nın Bozkır, Ereğli, Hadim, Halkapınar ve Taşkent ilçelerinde yeniden kar yağışı bekleniyor. Sürücülerin ve vatandaşların hava koşullarına karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

Konya'da yoğun kar yağışı bekleniyor!

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 1°

Yarın için Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 3°

8 Şubat 2025 Cumartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 3°

9 Şubat 2025 Pazar Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 3°

10 Şubat 2025 Pazartesi Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 4°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)

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