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Meteoroloji verileri güncellendi! Konya’ya sağanak yağış geliyor: Tarih verildi! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meltem Gürbüz
İnternet Editörü
Meteoroloji verileri güncellendi! Konya’ya sağanak yağış geliyor: Tarih verildi! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Konya'da yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

KONYA'YA YAĞIŞ GELİYOR

12 Ocak Pazar ve 13 Ocak Pazartesi günü yer yer etkili olan yağış, 14 Ocak Salı günü kent genelinde 31 ilçeyi kapsayacak şekilde genişleyecek.

Meteoroloji verilerine göre, yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da belirgin bir düşüş yaşanacak.

14 Ocak Salı

KONYA'DA SICAKLIK DÜŞECEK

Hafta sonu 11-12 derece olan sıcaklıklar, hafta içi 7-8 dereceye kadar gerileyecek. Vatandaşların yağışlı hava ve düşen sıcaklıklara karşı tedbirli olması istendi.

Özellikle kırsal kesimlerde ulaşımda aksamalara neden olabilecek hava koşullarına karşı uyarılarda bulunan yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı.

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Konya genelinde soğuk ve yağışlı havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 11°

Yarın için Konya hava durumu Sisli, sıcaklık 11°

12 Ocak 2025 Pazar Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°

13 Ocak 2025 Pazartesi Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°

14 Ocak 2025 Salı Konya hava durumu Bulutlu, sıcaklık 9°

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

(Meltem Gürbüz)

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