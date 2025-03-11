Muhtarlarla iftar programında buluşan Başkan Kavuş; “Meram, her bireyi ile sağlam, güçlü ve büyük bir ailedir’’

Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram muhtarlarıyla iftarda buluştu. Başkan Kavuş, muhtarlarla istişareler yaptığı programda mahallelerde yürüttükleri çalışmaları anlattı, muhtarların da taleplerini dinledi. Muhtarların belediye hizmetlerinde üstlendiği kritik role vurgu yapan Başkan Kavuş, “Meram büyük bir ailedir. Muhtarlarımız da bu güçlü ailenin ağabeyleri ve ablalarıdır.” dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Muhtarlar Derneği tarafından organize edilen iftar programında ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ve Meram muhtarlarının katıldığı iftar programında Başkan Mustafa Kavuş, muhtarlarla istişarelerde bulundu, belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi ve mahallelerin ihtiyaçlarını muhtarlardan dinledi.

BAŞKAN KAVUŞ, ORTAYA KOYDUKLARI BİRLİK, BERABERLİK VE VERDİKLERİ DESTEK İÇİN MUHTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

İftar sonrasında yaptığı konuşmada tüm muhtarların Ramazan ayını kutlayan Başkan Kavuş, kendilerini muhtarlarla bir araya getiren Meram Muhtarlar Derneği Başkanı ve yönetimine teşekkür etti. "Allah bizleri, birlikte daha nice Ramazanlara, bayramlara kavuştursun.” diye konuşan Başkan Kavuş, "Bugün burada bir aile iftarında bir araya geldik. Hemşehrilerimizle en güçlü bağımız olan siz değerli muhtarlarımızla iftar vesilesiyle bir araya gelmiş olmaktan çok mutluyum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dostluk ve aile hukuku içinde hep birlikte Meram'ı daha güzel, daha modern bir hale getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KAYMAKAM YILMAZ; "MERAM'DA ÖRNEK BİR UYUM VE İŞ BİRLİĞİ VAR”

Tüm muhtarların Ramazan ayını kutlayan Meram Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz da muhtarlarla buluşmuş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cenab-ı Hakk'tan, birlik ve beraberliklerinin bozulmaması temennisinde bulunan Kaymakam Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bugünkü iftarımızda da Meram muhtarlarımızın misafiri olduk. Muhtarlarımızla pek çok vesile ile bir araya geliyoruz. Meram'da güzel bir uyum ve iş birliği var. Kurumlar uyum içinde çalışıyor. Biz de elimizden geldiğince imkanlarımız elverdiğince ilçemize katkı veriyoruz. Bu çalışmalarımızda gönlümüz, kapımız tüm muhtarlarımıza ve hemşehrilerimize açık.”

MERAM, İFTAR PROGRAMINDA BİR KEZ DAHA BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ

İftar yemeğinde söz alan AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir de muhtarların mübarek Ramazan ayını kutlayarak buluşmadan dolayı duydukları mutluluğu dile getirdiler. İftar programının ardından muhtarlarla sohbet eden Başkan Kavuş, ilçedeki mevcut çalışmalar hakkında bilgi verdi ve muhtarların mahalleleriyle ilgili önerilerini dinledi. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, bu tür buluşmaların dayanışma ruhunu güçlendirdiğini söyledi.

TERAVİH NAMAZINDA MERAM ŞEMS CAMİİ'NDE HEMŞEHRİLERİYLE BULUŞAN BAŞKAN KAVUŞ, BURADAKİ GENÇLİK MERKEZİNE HAYRAN KALDI

İftar programının ardından Başkan Kavuş, teravih namazı için AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ile birlikte Osmangazi Mahallesi Meram Şems Camii'ne geçti. Burada teravih namazını kılan başkanlar, cemaatle sohbet ederek Ramazan'ın manevi atmosferini paylaştı. Namaz sonrası vatandaşlarla hasbihal eden Kavuş, onların taleplerini de dinledi. Ziyareti sırasında, Meram Şems Camii'nin altında bulunan Şems Gençlik Merkezi'ni de inceleyen Başkan Kavuş, burada gençlere sunulan imkanlara hayran kaldığını belirtti. Merkezin eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetler açısından gençlere büyük fırsatlar sunduğunu ifade eden Kavuş, "Gençlerimiz burada ders çalışabiliyor, dinini öğrenebiliyor, kendilerini geliştirebiliyor ve sosyalleşme imkanı buluyor. Bu tür mekânlar, geleceğimiz olan gençlerimize yapılan en kıymetli yatırımlardan biridir." dedi. Gençlik merkezinde yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Kavuş, burada bulunan gençlerle de sohbet etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un programı, Meram Şems Camii ve Gençlik Merkezi'nde çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

Kaynak: Haber Merkezi