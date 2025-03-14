NEÜ’den14 Mart’a özel program

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla program düzenlendi. Fakülte tarafından alanında başarılı isimlere plaket takdim edildi, akademik giysiler giydirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 14 Mart Tıp bayramında çok özel bir program düzenlendi. Fakülte tarafından alanında başarılı isimlere plaket takdim edildi, akademik giysiler giydirildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Asım Duman Konferans salonunda 14 Mart Tıp bayramında çok özel bir program düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Dekanı Şükrü Nail Güner yaptı. Güner, Tıp Bayramı'nın 14 Mart 1827'de İstanbul'da kurulan Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'ye dayandığını söyledi. Hekim isminin Arapça'daki Hakim kelimesinden geldiğini hatırlatan Güner, ‘hekim demek bilgin, bilen, birçok şeye bilgi olarak hakim olan' demektir dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Hidayet Oğuz'da törende bir konuşma yaptı. Doktorluğun özveri mesleği olduğunu söyleyen Oğuz, tüm doktorların tıp bayramını kutladığını ifade etti.

Program da alanında başarılı olan birçok isime plaket takdim edildi. Programda akademik giysi takdimi de gerçekleştirildi. Meslektaş bazı eşlerde birbirinin akademik giysisini giydirdi. Onlardan biri de Prof. Dr. Mustafa Özer ve Eşi Doç. Dr. İlkay Özer oldu. Prof. Mustafa Özer'in cübbesini eşi Doç. Dr. İlker Özkan giydirdi. Bazı hocaların cübbe giyme törenine çocukları ile birlikte geldikleri görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi