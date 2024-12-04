Nihat Hatipoğlu Konya’ya geliyor! 6 gün sürecek ücretsiz etkinliğe tüm Konyalılar davetli

Kulu Belediyesi, 9-14 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenleyeceği Kitap Fuarı ile kültür ve sanatseverleri dopdolu bir programa davet ediyor.
Konya'nın Kulu ilçesinde, Kulu Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olan etkinlik, ücretsiz olarak halkın katılımına açık olacak.
ETKİNLİK TAKVİMİ
Kitap Fuarı kapsamında, tiyatro gösterimlerinden kum sanatı performanslarına, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile içten bir söyleşiden Prof. Dr. Nurullah Genç'in şiir ve edebiyat sohbetine, Ayşe Çetinkaya ile samimi ve ilham verici buluşmalara kadar edebiyat ve sanatseverleri memnun edecek dopdolu bir program katılımcıları bekliyor.
TÜM KONYALILAR DAVETLİ
Kulu Belediye Başkanlığı, tüm halkı bu özel haftada buluşmaya davet ederek, etkinliğin kültür ve sanat açısından eşsiz bir fırsat sunduğunu vurguladı.
PAZARTESİ GÜNÜ KAPILARINI AÇIYOR
Edebiyatın dünyasında yolculuğa çıkmak isteyenler için kaçırılmayacak bir etkinlik olan Kitap Fuarı, 9 Aralık Pazartesi günü kapılarını açacak.
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