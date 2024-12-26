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Özel öğrencilere özel etkinlik

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Özel öğrencilere özel etkinlik

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yakup Aksoy, öğrencileri Arif Can Kayışoğulları, Ahmet Karaduman, Bahadır Belen, Elif Gökçe Kozan, Hayriye Ezgi Özçil, Ilgın Deniz Kiltan, Tuğba Bağdır, Zeynep Sıla Tapur ile birlikte Yüksel Bahadır Alaylı Özel Eğitim Uygulama Okulunda özel öğrencilere keman dinletisi için sahne aldı.

Okul Müdürü  Enver Sedat Yaman, Doç. Dr. Yakup Aksoy'a öğrencilerine ve etkinliğe aracılık eden müzik öğretmeni Mahir Can Solunay'a teşekkür ettikten sonra şunları söyledi:

"Engelli bireylerin toplumumuzun birer değerli üyesi olduğunu ve her alanda katkı sağlayabilecek potansiyele sahip olduklarını unutmamalıyız. Onların ön yargılardan uzak, sevgi ve saygıyla kucaklandığı bir ortamda yaşamaları hepimizin sorumluluğudur. Bugünkü dinleti etkinliğinin bu konuda farkındalığı artırmaya ve engelli bireylere karşı daha duyarlı bir toplum oluşturmaya katkı sağlayacağına inanıyorum. Biliyoruz ki müzik, evrensel bir dildir ve sınır tanımaz. Herkesin kalbine hitap edebilen bu dil, farklılıklarımızı aşarak birbirimizi anlamayı ve sevmeyi de kolaylaştırır.”

Kaynak: Haber Merkezi

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