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Selçuklu Belediyesi GES projesi ile kendi elektriğini üretmeye devam ediyor! Yenilenebilir enerjide Selçuklu vizyonu

Selçuklu Belediyesi GES projesi ile kendi elektriğini üretmeye devam ediyor! Yenilenebilir enerjide Selçuklu vizyonu
Selçuklu Belediyesi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında yaptığı büyük yatırımlarla elektrik üretimini sürdürüyor. 2024 yılında Güneş Enerjisi Santrallerinden 4.635.128,28 kWh elektrik enerjisi üreten Selçuklu Belediyesi, bünyesindeki tesislerinin %70 oranında elektrik ihtiyacını kendisi karşıladı.

 

Selçuklu Belediyesi tarafından Bağrıkurt Mahallesi'nde 45 bin metrekare alan üzerine yapımı tamamlanan Bağrıkurt Güneş Enerjisi Santralinde elektrik üretimi devam ediyor. Hem doğa dostu olan hem de ekonomiye katkı sağlayan santral üretilen enerji sayesinde Selçuklu Belediyesi, belediye tarafından vatandaşa hizmet verilen alanların da elektrik ihtiyacını  sadece Bağrıkurt Mahallesi'nde üretilen elektrikle  %70  oranında karşılayacak.

500 watlık 7 bin 250 adet paneli bünyesinde bulundurarak Selçuklu'ya enerji anlamında değer katan ve yıllık toplamda 4 milyon 238 bin 388 kW gücünde elektrik üreten tesisle birlikte, Hizmet Binası ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde de kurulan güneş enerjisi santralleriyle yıllık toplam 4 milyon 635 bin 726  kW elektrik üretimi gerçekleşti.

 Yine yeşil bina statüsünde olan  Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi de 60 KW'lık kurulu güçle üretime  katkı sağlıyor. Selçuklu Belediyesi tarafından yapımı süren  Türkiye'nin ilk Yeşil Sertifikalı (LEED) Sporcu Yetiştirme Merkezi  de hizmet vermeye başladığında kendi enerjisini üreterek hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlayacak.  Ayrıca Meydan Mahallesi'nde yapılması planlanan GES projesi de üretime katıldığında Selçuklu Belediyesi elektrik üretiminin tamamından fazlasını karşılamış olacak.

Başkan Pekyatırmacı: "GES projelerimiz çevre ve enerji hassasiyetimizi ortaya koyuyoruz. "

Enerjinin öneminin farkında  olarak bu alanda özenle çalışma yürüttüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı:

"Günümüzde enerjinin önemi oldukça büyük ve mevcut  enerjiyi en verimli şekilde kullanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi de GES Projelerimiz. Belediye olarak  bu konudaki misyonumuz enerjimizi üretmek ve tasarruf sağlamak ve  aynı zamanda doğayı korumak. Belediye hizmet binamızın çatısında başlattığımız GES projesini bir üst kademeye taşıyarak Tropikal Kelebek Bahçemiz ile Yeni Nesil Şehir Kütüphanemizde sürdürdük. Bu projelerimizden şu an en kapsamlısı olan Bağrıkurt Güneş Enerjisi Santralleri ile 2024 yılında belediye tesislerimizin % 64 oranında enerji ihtiyacını karşıladık.   Türkiye'de birçok ilke sahip örnek bir yatırımımız olan Sporcu Seçme ve Geliştirme Merkezimiz de bittiğinde GES özelliği ile  kendi kendine yeten yeşil binalarımızdan bir tanesi olacak. GES projemiz kapsamında 2024 yılı için 2 milyon 280 bin 725 kg CO2 salınımını da engelledik. Bir sonraki projemiz olan Meydan Mahallesi'nde yapımını planladığımız GES projemizle de elektrik üretimini yüzde yüzün üzerine çıkararak bu alanda çok önemli bir başarıya daha imza atmış olacağız." dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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