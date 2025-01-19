SON DAKİKA HAVA DURUMU | Konya’nın 31 ilçesi alarmda! Kar ve yağmur geliyor | Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

Meteoroloji’nin yayımladığı güncel raporlara göre, Konya yeni haftaya puslu bir hava ile başlayacak. Konya’da kar var mı, Konya’ya yağmur geliyor mu? İşte Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu..

Meteoroloji, Konya için güncel hava durumu raporunu yayımladı. 20 Ocak Pazartesi günü itibarıyla, Konya puslu hava ile yeni haftaya başlıyor. KONYA'YA KAR VE YAĞMUR GELİYOR 31 ilçede alarm durumu söz konusu, bazı ilçelerde karla karışık yağmur beklenirken, diğer ilçelerde ise yağmurlu hava etkili olacak. 22 Ocak Çarşamba günü, kent genelinde karla karışık yağmur ve yağmurlu hava etkisini gösterecek. Yağışlı hava, 23 Ocak Perşembe günü de devam edecek ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülebilecek. 24 Ocak Cuma günü ise kent genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. KONYA'DA HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR Karla karışık yağmurlu havayla birlikte, hava sıcaklığında 3 ila 4 derece düşüş yaşanacak. Ayrıca, hafta başındaki puslu hava ile birlikte gece sıcaklıklarının bazı ilçelerde -4°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Konya hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 9° Yarın için Konya hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 8° 21 Ocak 2025 Salı Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9° 22 Ocak 2025 Çarşamba Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 6° Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu (Meltem Gürbüz)

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