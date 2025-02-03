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SON DAKİKA HAVA DURUMU | Konya’nın 31 ilçesine bu tarihlerde kar geliyor! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu

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SON DAKİKA HAVA DURUMU | Konya’nın 31 ilçesine bu tarihlerde kar geliyor! Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Konya ve 31 ilçesi için güncel hava tahmin raporlarını yayımladı. Buna göre Konya’da kar var mı? Konya’da kar yağışı kaç gün sürecek? Konya’nın hangi ilçelerinde kar bekleniyor? İşte Konya bugün, yarın ve 5 günlük hava durumu hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Konya'nın merkez dahil 31 ilçesi için hava durumu verilerini paylaştı. Güncel Konya hava durumu verilerine göre Konya'nın 31 ilçesinde 2 gün boyunca kar yağışı bekleniyor. Peki Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? İşte Konya hava durumu

Konya'ya kar geliyor!

Meteoroloji'den alınan güncel verilere göre, Konya'nın merkez dahil 31 ilçesinde 4 ve 5 Şubat'ta yağmur ve kar yağışının etkili olması beklenirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem arz ediyor.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülere uyarıda bulunarak trafikte dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

AKOM'dan uyarı!

AKOM sosyal medya hesabından Konya haftalık hava durumu bilgilendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bu hafta Konya'da hava sıcaklıkları düşüş gösterecek.  4-5 Şubat (Salı ve Çarşamba) günleri kar yağışı bekleniyor. Salı ve Çarşamba Gündüz sıcaklıkları 10°C'den 0°C'ye düşerken, gece sıcaklıkları -2°C'ye kadar gerileyecek.

Gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski bulunmaktadır. Sürücüler yollarda dikkatli olmalı, hız sınırlarına uymalı ve takip mesafesini korumalıdır."

Sıcaklıklar -7'e kadar düşecek!

Konya'da beklenen kar yağışıyla birlikte gece hava sıcaklığı -7 derecelere kadar düşecek. Vatandaşların olası olumsuz durumlara karşı tedbirli olmalarında fayda var.

Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Konya için 5 günlük hava durumu tahmini:

Bugün için Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°.

Yarın için Konya hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 8°. 5 Şubat 2025 

Çarşamba Konya hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 0°. 6 Şubat 2025 

Perşembe Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 0°. 7 Şubat 2025

Cuma Konya hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 0°.

İşte Konya İçin 5 Günlük Hava Durumu

 

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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