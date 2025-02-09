SON DAKİKA HAVA DURUMU | Konya’nın 31 ilçesine lapa lapa kar geliyor! Meteoroloji verileri güncelledi: İşte Konya 5 günlük hava durumu

Konyalılar dikkat! Meteoroloji verileri güncelledi. Konya’da yeni hafta karla başlayacak. 4 gün sürecek kar yağışı geliyor. Konya’da kar var mı, Konya’da kar olan yerler neresi, Konya’da kar nerede var, Konya’da kar yağar mı? İşte Konya hava durumu

Konya, yeni haftaya kar yağışıyla merhaba diyecek. Konya'ya ne zaman kar yağacak 2025? Meteoroloji Konya hava durumu verilerini güncelleyip yayımladı. Buna göre Konya yeni haftada beyaz örtüyle kaplanacak. Konya'da kar nerede var, Konya'da kar yağar mı? İşte Konya hava durumu Konya'da kar olan yerler neresi? Konya'da önümüzdeki hafta boyunca kar yağışlı hava etkili olacak. Meteoroloji verilerine göre, 10 Şubat Pazartesi günü şehir merkezi dahil 31 ilçede kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı, 13 Şubat Perşembe gününe kadar yer yer etkisini sürdürecek. Gece sıcaklıkları -10°C'ye düşecek Soğuk hava dalgasıyla birlikte Konya'da gece sıcaklıkları -10 dereceye kadar gerileyecek. Özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor. 14 Şubat'ta sis etkili olacak Kar yağışının ardından 14 Şubat Cuma günü Konya genelinde sisli hava hakim olacak. Görüş mesafesinin azalacağı bu günlerde sürücülerin dikkatli olması tavsiye ediliyor. Yetkililer, vatandaşların kar yağışı ve soğuk havaya karşı tedbirli olmalarını ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını öneriyor. Konya için 5 günlük hava durumu (Meltem Gürbüz)

#konya hava durumu #Konya için 5 günlük hava durumu

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!